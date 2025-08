Los pueblos de Teruel ante la sequía: “Necesitamos agua como el comer”

Aragón ha sido protagonista este año por liderar una de las primaveras más húmedas, según confirmó la Aemet. Sin embargo, las lluvias no han sido sinónimo, en muchos casos, de abundancia de agua, ni en cantidad ni en calidad. Lo saben bien los más de quince pueblos adheridos al Plan de Sondeos de Investigación y Explotación de la provincia de Teruel que han necesitado incluso la ayuda externa de los bomberos para poder conseguir, en tiempo y forma, agua de boca para todos sus vecinos.

"Necesitamos agua como el comer". Con estas palabras resume el alcalde de Libros, Rául Arana, la sequía real que sufren en este municipio. Lo cierto es que en su caso, el plan que cofinancia junto a la Diputación Provincial de Teruel que se ha materializado en 26.000 euros, ya está en marcha desde la semana pasada. La excavación de cinco pozos de 20 metros cada uno ha permitido detectar que "de uno de ellos sale bastante agua limpia", por lo que será ya a final de mes cuando se analice y se valore "si el agua es buena o no" en aras de comenzar los trabajos de bombeo. A juicio de Arana, hay voluntad de ayudar a los vecinos de Libros, también por parte del Instituto Aragonés del Agua (IAA) del Gobierno de Aragón, después de haber pasado "dos años muy malos".

Uno de los cinco pozos de captación de agua subterránea de la localidad de Libros (Teruel). / Ayuntamiento de Libros

"Puedes estar sin bar o incluso sin luz, pero el agua es esencial para todo”, advierte este alcalde, quien no duda en agradecerle al cuerpo de bomberos la labor que hacen, aun a día de hoy, para llenar el depósito "en dos o tres viajes" y al pueblo de Tramacastilla por "cederles" esa agua que no tienen. El problema, según Arana, es que "al no nevar, el manantial principal no se llena", por lo que "el acuífero tampoco se ha recargado", lo que obliga a cortar el suministro más de veinte horas diarias. "Ahora tenemos agua de ocho y media a nueve y media, de dos a cuatro de la tarde y de nueve a diez y media de la noche", advierte el edil de Libros.

En una situación algo menos crítica, pero no desdeñable, está el pueblo de Mazaleón, que más que por la cantidad sufre por la calidad del agua de boca, que ya ha hecho enfermar a varios vecinos de la localidad por la presencia de bacterias. ¿El motivo? Que el depósito de agua y la toma está a un nivel muy superficial. Así lo cuenta su alcaldesa, Rosa María Orona, quien ha acogido el Plan de Sondeos con júbilo: esa "tan ansiada obra". En su caso concreto, asegura Orona, ya se habían hecho catas hace unos años para testar las aguas subterráneas, pero no ha sido hasta este pasado martes cuando los técnicos han finalizado un pozo de captación de dieciséis metros, que "podrá emanar unos 18.000 litros por hora", según les han adelantado desde la Diputación. Una obra que se ha traducido en 35.000 euros y que se suma a la elevación del azud y de la toma de agua, que ha asumido de manera íntegra el Instituto Aragonés del Agua (IAA) por un valor de 166.000 euros.

La toma de agua de la localidad de Mazaleón, antes de su limpieza. / Ayuntamiento de Mazaleón

El sino, en la localidad de Mazaléon, ha sido la turbiedad de las aguas, lo que ha derivado en una visita "cada dos por tres" por parte de los bomberos para llevar agua, puesto que el río Matarraña "o baja mínimo o lo arrastra todo", señala Orona. Se refiere abiertamente a la dana que sufrió su pueblo ya en noviembre de 2024, al mismo tiempo que Valencia, cuando Mazaléon quedó arrasado y sin agua potable durante una semana, por lo que se declaró de emergencia. "Teníamos un racionamiento de cuatro horas de agua diarias y fuimos el único pueblo del Matarraña que no podía beber. Tuvieron que hacer un cableado de dos kilómetros desde la toma hasta las casetas de bombeo", sostiene Orona. Por eso, su foco de esperanza (y el de todos los vecinos) está ese pozo, al que en un par de semanas llegaran los técnicos "para analizar la calidad del agua".

El Plan de Sondeos, garantía de "un futuro sin problemas"

En Cantavieja este verano, a diferencia del anterior, se palpa más optimismo. "El año pasado fue un verano horroroso, como nunca antes habíamos tenido. Este año ha llovido mucho y están los manantiales a tope", asegura su alcalde, Ricardo Altabás. Este municipio se abastece de dos manantiales y uno, siempre bien colmado, se diferencia del otro que el año pasado sufrió "una sequía extrema", según relata Altabás. Y hace una mención especial a las explotaciones ganaderas, que sufren en primera persona esa falta de abastecimiento. "Pese a ser un pueblo muy rico en agua, el año pasado tuvieron que traernos agua de boca de Fortanete durante una semana y desde el ayuntamiento traíamos agua de las balsas para los ganaderos", reconoce el alcalde de Cantavieja.

Con todo, y siguiendo la estela de Iglesuela del Cid y Mirambel, ser uno de los pueblos adheridos al Plan de Sondeos, les asegura, dice el alcalde, "un futuro con pocos problemas" por lo que han acogido esta "buena noticia" con "mucha alegría y una tranquilidad enorme", y aunque aún no se haya puesto en marcha la excavación de un pozo de captación (pese a que exista uno con placas solares contiguas), los geólogos "después del verano o en primavera" determinarán ese punto de perforación, de manera que tampoco "se pierda ni un litro de lo que sale por los manantiales". Una concienciación que ha alcanzado de igual forma a Gargallo, Riodeva, Aguilar del Alfambra, Las Parras de Castellote (barrio de Jaganta), Valjunquera, Jabaloyas, Bádenas, Manzanera, Bea, Mosqueruela, Nogueruelas, Griegos y Valacloche.