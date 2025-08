El auge de los coches chinos: «Ya no hay miedo a las marcas asiáticas»

El mundo de la automoción en Aragón ha visto como las marcas chinas han dado un golpe sobre la mesa y han llegado para quedarse. En la actualidad, enseñas como MG o Leapmotor han cuajado en los clientes y son muchos los que optan por los vehículos de estas compañías, ya sean de gasolina, híbridos o eléctricos. Como es evidente, una de sus grandes razones es su accesible precio.

Desde el concesionario Leapmotor Aramóvil confirman que hay un mayor interés en este tipo de vehículos y, por tanto, una mayor venta. La clave está, según explican, en que está marca ofrece buenos precios por unos buenos productos. «Son coches con última tecnología en muchos aspectos, desde el motor hasta la electrónica. Tienen muy buenas prestaciones», explica Pablo Izcue, responsable de marketing.

Las razones del éxito de estos coches, comenta Izcue, se deben a que «ahora hay mucha información. La gente puede ver muchas reviews y pruebas que les ayudan a ver que estas marcas nuevas son fiables». «Gracias a todas estas cosas los clientes han perdido el miedo a una marca que viene de fuera y que era desconocida. Ahora los ven por la calle, ese recelo por no conocerlas y la sensación de incertidumbre ha desaparecido. Ya no tienen tantas dudas», agrega.

Josechu Fernández, jefe de ventas de Ebromotor, coincide. «Llevamos 3 años y medio con MG y hemos notado que los prejuicios que podía haber por la procedencia de la marca ya no están. Ahora no se ven como algo exótico sino como una muy buena opción para las personas que quieran comprarse un coche».

El modelo T03 de Leapmotor en el concesionario Aramóvil / Pablo Ibáñez

En estos tres años y medio Fernández afirma que «se ha notado una progresión mes a mes al alza» y que «en Ebromotor las ventas de esta marca suman más de un 20%». «Se han asentado y el perfil de comprador se ha ampliado mucho. Antes era más concreto, pero ahora te encuentras personas de todo tipo», explica.

Esto se debe a que tanto MG como Leapmotor tiene una oferta muy variada. «El HS Híbrido enchufable, por ejemplo, es una muy buena opción para personas que se mueven en coches por Zaragoza o que viven en los alrededores y tienen que ir a la ciudad porque ahí usan su opción eléctrica, pero luego para viajes largos no te tienes que preocupar por sus kilómetros de autonomía porque puedes cambiar a gasolina», destaca el jefe de ventas.

A pesar de esta amplia gama de vehículos, si estas marcas asiáticas destacan por algo en concreto es por sus coches eléctricos. Su llegada al mercado fue rompedora porque se ofrecían a un precio mucho más barato que los automóviles europeos de esta modalidad. «Esto sigue siendo así. Parece que otras marcas se están acercando, pero aún no llegan al nivel. Tienes modelos como el MG4 que no te los encuentras en todo el mercado con 350 Km de autonomía por 17.500 euros», cuenta Fernández.

Desde Aramóvil ven que sí que existen modelos de marcas europeas que han conseguido disminuir la brecha en los eléctricos. «Han conseguido ponerse a la altura. Pero el mensaje ha calado y mucha gente viene con esa idea de que son mucho más económicos que el resto». Además de haber podido vender vehículos de todos los tipos a personas con un poder adquisitivo menor a los que solían estar interesados en estas marcas, Fernández destaca que cree que otra de las claves de su éxito ha sido ofrecer «un buen servicio de venta y de posventa».

Algo que, según cuenta, si no fuera así, podría hacer que los compradores no tuviera interés o tuvieran el miedo de que al ser marcas de Asia, sin estos servicios, en caso de que tuvieran cualquier inconveniente podrían sentirse abandonados y no conseguir que les resolvieran los posibles problemas que puede presentar un vehículo. Pero se ha demostrado que no es así y que se resuelven de la misma manera que si compran una marca europea que, hasta ahora, siempre ha dado más fiabilidad.