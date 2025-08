El BlaBlaCar rural que incluye paseos con mascotas y la cesta de la compra está en Aragón

La despoblación sigue siendo uno de los principales problemas a salvar. La pérdida de población, la escasez de servicios y las distancias entre localidades, acaban aislando día a día a esos pequeños pueblos que luchan por no desaparecer. Para facilitar la movilidad se diseñó la aplicación Red de Pueblo, una iniciativa que funciona a través de una aplicación móvil y que, al igual que el famoso servicio de BlaBlaCar, permite desplazarse en coches compartidos. La app, que se creó el año pasado y tiene más de 300 descargas, busca una solución sostenible para conectar de una forma segura a las distintas localidades de una misma comarca. Pero no solo eso, porque ofrece muchos otros servicios con los que se busca acabar con los problemas propios de la despoblación.

El proyecto viene de la mano de una aplicación ( redepueblo.es ) creada con la finalidad de ayudar a las localidades y zonas rurales con actividades básicas como el transporte, la compra, el cuidado de mascotas o la limpieza del hogar. A través de estos servicios, el proyecto pretende frenar el éxodo rural, disminuir la contaminación y fortalecer el sentimiento de comunidad en los pueblos. Red de Pueblo es un proyecto que surge de la mano de agentes territoriales y cooperativas. Actualmente está presente en Jiloca (Aragón), Nalda (La Rioja) y Ortegal (Galicia).

Marta Collados, una de las precursoras del proyecto, explica que este todavía está en una fase inicial, pero que podría ayudar sobre todo a los más mayores, a los cuales se les facilita un aprendizaje de la aplicación a través de los voluntarios, creando así una red que no solo ayuda a mejorar el buen funcionamiento de este proyecto sino que lo impulsa.

Con respecto a los desplazamientos, Red de Pueblo es el verdadero "BlaBlaCar rural". A través de esta aplicación, se da la opción de realizar trayectos "remunerados, no remunerados o de trueque". El beneficio de este sistema es que, al estar en un entorno rural, es muy probable que los distintos viajeros se conozcan entre sí. Con respecto a los desplazamientos, hay muchos pueblos en España que no disponen de un servicio regular de autobuses o que si lo tienen coincide con unos horarios específicos que en ocasiones son poco convenientes para los vecinos, por lo tanto, esta podría ser una buena manera de tener libertad de desplazamiento. Marta Collados explica que "no pretendemos ser un conflicto, queremos más servicio público, pero no podemos quedarnos parados esperando".

Con el fin de impulsar el proyecto, se realizan charlas y talleres en diferentes pueblos de las comarcas del Jiloca, del Ortegal (Galicia) y de Nalda (La Rioja). En estos encuentros, los voluntarios se dedican a enseñar a los vecinos a instalar la aplicación en sus teléfonos móviles y a explicarles cómo utilizarla. De esta forma, aumentan las descargas y el proyecto, que aparte de ayudar a los mayores, proporciona información básica a todos los vecinos sobre los puntos de interés en sus comunidades, como pueden ser bibliotecas, comisarías o zonas turísticas.

La creación de la 'app' se realizó con la ayuda de grupos de participación y acción local. Ahora se está trabajando en "fortalecer la aplicación, trabajar en ella, hacer talleres, presentarla y utilizarla como un recurso". A futuro, se intentará reforzar la imagen en redes y llegar a más comunidades como Soria y Extremadura, explican sus creadores.

Este proyecto ha podido impulsarse gracias a la Asociación Camaleo y por la empresa tecnológica Hyliacom, que se ha encargado de realizar la aplicación. En términos de financiación, ha sido la Fundación EDP quien ha respaldado el proyecto gracias a su iniciativa ‘EDP Energía solidaria’ que ayuda a financiar distintos proyectos solidarios.