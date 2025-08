12 meses de en la lista de espera: la falta de recursos complica el tratamiento de las drogodependencias en Aragón

La falta de recursos es "total" y ya afecta a la atención que reciben las personas con perfiles adictivos en Aragón. Así lo manifiestan desde la fundación Centros Solidaridad de Zaragoza, que gestiona iniciativas contra la drogadicción como Proyecto Hombre, la organización que atiende a más pacientes en la comunidad con estas patologías.

La intervención asistencial en adicciones es competencia directa del Gobierno de Aragón a través de la consejería de Sanidad. El director gerente de la entidad, Jesús Sánchez, señala que el panorama en la comunidad es de necesidad, tanto por la falta de recursos como por las listas de espera. Una situación que provoca que muchos tratamientos no lleguen a iniciarse o que obliga a muchas familias a recurrir a iniciativas privadas que en la mayoría de los casos no tienen presencia en Aragón.

La distribución actual de los recursos en la comunidad está organizada por el cuarto plan de adicciones que se ha puesto en marcha desde que se aprobó la ley vigente, aprobada en 2001 y ya "obsoleta" en alguno de sus planteamientos. La planificación actual estará vigente hasta el 2028.

La comunidad cuenta con once unidades de atención y seguimiento de las adicciones, repartidas en las diferentes zonas sanitarias. Los pacientes, en su mayoría, llegan derivados por los médicos de familia, aunque también pueden ser atendidos directamente si se presentan en ellas.

Una parte de las unidades las gestiona directamente el Salud, aunque otras están en manos de Cruz Roja y otras entidades solidarias, como es el caso de Proyecto Hombre. En todo caso, todas cuentan con acuerdos de concertación y pueden ser consideradas públicas a todos los efectos. "Nosotros tememos más de 40 años de experiencia", matiza Sánchez.

En estos espacios, con listas de espera que superan el año y medio, sobre todo en los que se encuentran en la capital aragonesa, se realiza una primera atención psicosocial en la que también se abordan las necesidades de las familias. Estas unidades cuentan con equipos interdisciplinarios que abordan tanto las adicciones a sustancias (alcohol, drogas, etc.) como las adicciones comportamentales (sea por ludopatía, adicción a internet o a las compras). Además, estas unidades están preparadas para tratar casos en los que las adicciones se presentan junto con problemas de salud mental.

Sánchez indica que un tratamiento en estos espacios puede durar "más de un año" y, como sucede en Proyecto Hombre, también ofrecen terapias de grupo. En la entidad intentan reducir al máximo las listas de espera al entender que el primer paso para ponerse en tratamiento es fundamental. Y que no se puede retrasar tanto el momento en el que un paciente decide que tiene que romper con su pauta adictiva haciendo que pasen más de doce meses hasta que recibe atención profesional. Esto provoca incluso arrepentimientos y se truncan muchos procesos de rehabilitación que se inician cuando el adicto considera que ha llegado a un punto de no retorno, generalmente asociado a conflictos familiares o a grandes crisis laborales o económicas. Si en ese momento no tiene a disposición los recursos necesarios puede volver a normalizar su situación a pesar de que el enganche se mantenga.

Deterioro personal

En ocasiones, si así lo deciden los sanitarios durante el proceso de desintoxicación de las adicciones, es necesario el internamiento de los pacientes en una comunidad terapéutica. Con la autorización de funcionamiento del Gobierno de Aragón, Proyecto Hombre desarrolla un programa residencial y de internamiento destinado a aquellos pacientes para los que la adicción no solo ha supuesto un deterioro personal, sino que también ha afectado seriamente sus relaciones sociales.

El centro, en el barrio de Miralbueno, tiene una capacidad para 45 personas y una lista de espera de 50 pacientes. "Se podría construir otro igual de grande y aún se necesitaría más capacidad", evidencia Sánchez. La estancia media de los pacientes es de unos ocho meses, después de haber superado casi los doces meses de demora para poder acceder al servicio. El año pasado ingresaron en sus instalaciones 136 personas con una media de edad de 40 años.

Desde Proyecto Hombre han presentado un proyecto al Gobierno de Aragón para disponer de una unidad específica de internamiento femenina. Los estudios y la experiencia demuestran que las mujeres son la población que antes abandona los tratamientos, a los que llegan más tarde. Esta atención específica es algo que ya recomiendan los planes estatales contra la drogadicción y permitiría adaptar sus necesidades a las realidades familiares a las que se enfrentan. El proyecto, sobre el que todavía no han obtenido respuesta, está pensado para acoger entre diez y quince pacientes.

"Una sola comunidad terapéutica es absolutamente insuficiente", evidencia Sánchez. La situación aragonesa es todavía más comprometida si se compara con la situación de otras comunidades, como sucede en Madrid o Barcelona, que cuentan con 26 recintos de este tipo, entre públicos y concertados. La falta de servicios obliga a muchas familias a recurrir a iniciativas privadas, algo que no todos se pueden permitir por el alto coste de las mismas. Una estancia de un mes en un centro puede rondar entre los 6.000 y los 8.000 euros. Desde la fundación también han reivindicado la creación de más pisos supervisados para personas en tratamiento.

"Este tipo de pacientes nunca están presentes en la opinión pública, sobre todo porque lo que les pasa se ve como un vicio o un ellos se lo han buscado", señala Sánchez. Y eso sucede a pesar de que la patología está definida como enfermedad por al Organización Mundial de la Salud (OMS).

El estigma por la adicción a las drogas se aprecia igualmente en el abuso de sustancias que requieren una aplicación intravenosa. Ante el consumo de heroína, por ahora limitado en Aragón y vinculado a zonas con exclusión social, se ha planteado desde Proyecto Hombre la posibilidad de crear centros de consumo controlado, como ya se realizan en otras grandes ciudades de España. Estos cuentan con personal especializado que evitan riesgo de contagio y de sobredosis entre las personas más vulnerables.