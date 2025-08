Los nuevos métodos de las escuelas infantiles: así hacen frente a la caída de la demanda

Cada familia busca lo mejor para sus hijos y por eso, elegir la escuela infantil en la que van a desarrollarse en sus tres primeros años de vida resulta una tarea ardua y crucial. En muchas ocasiones, la opcionalidad se reduce a la que permiten los bolsillos y es por ello que las plazas de los centros públicos, tanto los ofertados por el Gobierno de Aragón como los del Ayuntamiento de Zaragoza, se copan cada año enseguida.

La historia de la escuela infantil enDARA, ubicada en el barrio zaragozano de La Jota se remonta al año 2021, cuando sus propietarias decidieron poner en marcha un modelo que se basara en el "respeto hacia la infancia y el movimiento y juego libres". Así lo explica una de las educadoras, Olimpia Moreno, que junto a dos compañeras, una de ellas terapeuta ocupacional, se encargan de acompañar a 21 niños en su etapa de 0 a 3 años.

"Empezamos con tres peques y este año ya tenemos 18 confirmados y dos a la espera. Vemos que esto va hacia arriba", sostiene Moreno, quien asegura que las familias que eligen esta escuela familiar "tienen claro que quieren venir aquí" y que no se trata de una segunda opción. El motivo, según esta educadora, es la concreción del método que utilizan, mediante el cual convierten este espacio en un "segundo hogar", porque dice "no te da igual un aula de 2 años que esto". En su opinión "los coles no son lo mejor para un peque" que no ha superado los tres años, porque asegura Moreno, "las rutinas y los espacios no están adaptados" a esa edad.

Precisamente, esa es una de las piedras angulares de las escuelas infantiles privadas. Desde que en el curso 2016-2017 el Gobierno de Aragón decidió habilitar estas aulas de forma gratuita, los centros privados se han resentido. "Este último año se fueron dos peques antes de tiempo y el año pasado, uno. Para las familias es económico, lo entiendo", reconoce Moreno. Los servicios que prestan en enDARA tienen una cuantía de entre 290 y 490 euros mensuales, dependiendo del horario (que abarca de 8.00 a 16.00 horas), el uso o no del servicio de comedor (con cocina propia y una nutricionista) y el servicio de madrugadores. Pese al auge que Moreno ve desde su aula multinivel de enDARA, es consciente de que la fotografía ahí fuera es otra bien distinta. "Sé de varios casos de escuelas que están cerrando. Uno en el barrio y otro un poquito más lejos", lamenta Moreno.

A poca distancia de enDARA y con una larga trayectoria se encuentra el espacio Waslala, en el barrio de Vadorrey, cuya denominación da ya una pista de que no se trata de una escuela infantil al uso. "Empezamos porque creíamos que era importante un cambio de modelo en el que el aprendizaje fuera de dentro hacia afuera, un espacio seguro para el niño". Son las palabras de Rebeca Ortega, una de las tres educadoras del espacio Waslala, en el que se pone de relieve el acompañamiento de en torno a 20 niños en su etapa de 0 a 6 años, es decir, abarcando el primer y segundo ciclo de educación infantil.

La supervivencia de su modelo concreto basado en la "crianza respetuosa", cuyo origen se remonta 15 años atrás en La Cartuja (Zaragoza), es que "cada vez las familias están más sensibilizadas con estos espacios", según explica Ortega. Por eso, al margen de la "necesidad" que percibe en la oferta de centros de 0 a 3 años, ellas "no han visto bajón" de niños pese al descenso de la natalidad y a los precios por los que ofrecen sus servicios, de entre 300 y 450 euros. Sin embargo, Ortega admite que su actual local, en el que llevan desde 2021, tiene un pasado no tan optimista. "En este espacio había una guarde que cerró por la bajada de peques, entonces a lo mejor sí que hay una reducción. Pero ellos tenían 40 peques y nosotras no queríamos eso", explica a este diario esta educadora. Y respecto a la gratuidad en esta etapa preescolar, Ortega incide en que estarían "encantadas" siempre y cuando "el espacio sea adecuado", donde el objetivo "no sea guardar" a los más pequeños.

El doble filo de las aulas de dos años

Existen padres y madres que, sin embargo, optan por los centros públicos, que en el caso los pertenecientes a la DGA el precio no supera los 116 euros y los municipales rondan entre la gratuidad y los 256 euros como máximo de acuerdo a la renta. Precisamente, según una de las educadoras en una de las escuelas infantiles que gestiona el Ayuntamiento de Zaragoza, como "casi siempre se llenan y hay lista de espera", muchas familias se ven en la obligación de pagar altas cantidades de dinero para poder conciliar. "Las privadas creo que han tenido que evolucionar, porque no tienen tantos niños como antes. Ahora también celebran cumpleaños, porque solamente con el servicio principal no llegaría el sueldo para todas las educadoras", admite.

Y señala directamente a las escuelas de dos años, en los que "solo entran los hermanos" y que hacen, asegura, flaco favor a las escuelas infantiles, tanto públicas como privadas, aunque suponga un alivio económico para las familias. "Si hay escuelas que se han quedado con la lista de espera vacía, sobre todo con los nacidos en 2023, es porque hay aulas de dos años al lado. Se ha notado en la de Brioletas y Los Vientos", advierte esta educadora, quien señala que la ratio de estas escuelas municipales es de seis bebés de uno a dos años por profesional y de once bebés de dos a tres años por profesional. Asegura que según la nueva orden educativa, "se ampliará la oferta gratuita 0-3", en aras de favorecer económicamente a las familias.