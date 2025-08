Aragón analiza dónde hay plazas en los colegios para acoger a los 251 menores migrantes

El Gobierno de Aragón empieza a prepararse para la llegada de 251 menores migrantes que serán trasladados a la comunidad fruto del reparto establecido por el Gobierno de España para resolver la crisis migratoria que afecta principalmente a Canarias. Según han confirmado fuentes del Departamento de Bienestar Social y Familia que dirige la consejera Carmen Susín, se están realizando las primeras reuniones con las consejerías de Sanidad, Educación y Empleo para planificar la llegada de estos menores.

Sin embargo, estas mismas fuentes recalcan que necesitan "información concreta" del Gobierno central para garantizar una atención correcta cuando estos menores lleguen y que no hay, todavía, "una lista" de recursos disponibles ya que la preparación de estos recursos depende del perfil de los chavales que lleguen. Hace apenas quince días, la consejera Susín recalcó que muchos de los menores que llegan a Aragón lo hacen con "trastornos de conducta o perfiles vitales que deben ser abordos en otro contexto", más allá de los centros de acogida de menores.

Según avanzó EL PERIÓDICO, el Gobierno de Aragón trabaja desde hace semanas para buscar alojamientos en el territorio que permitan la acogida de estos menores, ya que los recursos propios del Ejecutivo aragonés están "sobresaturados", según ha venido denunciando el Ejecutivo aragonés desde hace meses y que le ha llevado a ser una de las comunidades autónomas que se ha opuesto de manera más frontal a este reparto de menores.

Aragón fue la única comunidad autónoma que no trasladó al ministerio los datos de la atención a menores en el plazo establecido por el Ministerio de Infancia y ha recurrido de forma reiterada ante los tribunales las distintas medidas relacionadas con el real decreto del Gobierno.

En los últimos días, desde el Ejecutivo aragonés reconocen que "cumplirán la ley" y atenderán a los menores migrantes, lo que es su obligación legal, pero sigue sin trascender cuáles son sus planes ni los recursos de alojamiento que pondrán en marcha para atenderlos.

Ahora, desde el Gobierno de Aragón confirman contactos entre el departamento de Bienestar Social con el de Educación, para conocer cuáles son las localidades de Aragón con plazas disponibles en colegios, lo que facilitaría su escolarización a posteriori, así como cuáles son los recursos disponibles para poder ofrecer clases de español.

También se ha analizado con el Departamento de Sanidad la situación de los recursos sanitarios, porque todos los menores tendrán tarjeta sanitaria y deberán poder ser atendidos en los centros de salud. Y Bienestar Social ha mantenido reuniones con el Departamento de Empleo para definir cuáles podrían ser los itinerarios de formación que se les ofrezca, en función de su edad, a la hora de intentar facilitar su inserción sociolaboral.

Desde el Departamento de Bienestar Social y Familia siguen reclamando al ministerio "información sobre la fecha de llegada y los perfiles de los menores, principalmente", ya que no sería lo mismo afrontar la acogida de los 251 menores en unos días, o si esa llegada se produce de forma escalonada. Por otro lado, estas mismas fuentes concretan que se están valorando los recursos disponibles "en todos los municipios de Aragón".

El ministerio expresa su "sorpresa" por la carta de la DGA

El pasado viernes, el director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) remitió una carta al secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, en la que se pedía información concreta en un plazo de tiempo breve. "No estamos dispuestos a hacinar menores ni a prestar una atención que no cumpla con los estándares de calidad que merecen. La dignidad de los niños y adolescentes debe estar en el centro de cualquier política pública, y no puede verse comprometida por decisiones improvisadas o carentes de respaldo técnico", señalaba en la misiva Ángel Val.

En la carta, añadía que sin la información que necesita por parte del Estado, el Gobierno de Aragón "no puede llevar a cabo una planificación rigurosa, con recursos adecuados" que garantice "una acogida digna" y "ajustada a las necesidades" de los menores. Por ello reclamaron que la información llegue en el plazo de una semana "con precisión" sobre las fechas exactas de llegada y el número de menores que se trasladarán a Aragón en esas fechas, acompañando ese calendario con la identificación de cada menor, su situación administrativa, sus características personales y posibles necesidades específicas, su procedencia e idioma materno.

Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia han confirmado a este diario que han recibido la carta enviada el pasado viernes por el Gobierno de Aragón y aseguran que esta tendrá "respuesta, siguiendo con los principios de comunicación entre administraciones". No obstante, han trasladado su "sorpresa" por que el Gobierno de Aragón solicite información "después de su ausencia a la última convocatoria de conferencia sectorial de Infancia y Adolescencia" en la que estaba previsto informar a las comunidades autónomas precisamente sobre este reparto de menores.

"La ausencia de toda las comunidades autónomas gobernadas por el PP, con excepción de Ceuta y Canarias, que decidieron no acudir a la convocatoria, demuestra, una vez más, su falta de colaboración y de interés por trabajar en el desarrollo del Real Decreto-ley, dando así amparo al discurso racista de sus socios de Vox", han respondido desde el ministerio.

