Un paciente denuncia la imposibilidad de obtener cita para las curas de cáncer de mama: "Nadie responde al teléfono. Es una vergüenza"

La que tenía que hacer era una llamada poco apetecible, pero era necesaria. Rafa Díaz descolgó el teléfono a primera hora de este lunes para contactar con la unidad de mama del hospital Clínico de Zaragoza. Tenía que coger cita para la cura de heridas postoperatorias de su mujer, a la que el viernes pasado le extirparon un tumor del pecho. A las 12.25 horas, ya desde el centro hospitalario y después de muchas llamadas frustradas, se dirigió a Atención al Paciente para poner una reclamación. "Nos dieron cita para hoy (este lunes) y nos dijeron que teníamos que llamar a una extensión telefónica para que nos dieran la hora. Nadie nos responde al teléfono y por eso hemos venido aquí (unidad de mama) sin cita previa. Nos dicen que, al no tenerla programada, nos atenderán cuando puedan", denunciaba al mediodía.

"El sábado le dieron el alta a mi mujer y nos dijeron que llamáramos de forma urgente para que nos dieran cita este lunes 4 de agosto. Es para curas, porque ahora tiene el pecho lleno de moratones y hay que ver también cómo está la cictriz, los puntos y todo", explicó Díaz, que es también el presidente de la Asociación de Defensa de Oacientes de Unidades del Dolor de Aragón. Pero en la extensión que les dieron nadie coge el teléfono. "Al final hemos venido sin cita, y aquí nos dicen que nos atenderán cuando hayan terminado las consultas programadas", compartió indignado desde el hospital.

Sobre las 14.00 horas, después de una larga espera y con la reclamación ya puesta, su mujer entró en consulta. Díaz subrayó que la situación ya es lo suficientemente complicada para su pareja -"Es un cáncer de mama, es grave y en seguida se pone a llorar porque no es fácil", dijo- como para, además, no tener hora para la revisión y tener que esperar sin saber cuándo le van a atender Él es consciente de que los profesionales sanitarios que estaban en la unidad no eran quienes debían responder el teléfono, pero critica una gestión que calificó como "un desastre".

Además de su esposa, también había otras mujeres esperando en la unidad por el mismo motivo. "Hay una que, por ejemplo, ha venido desde Grisén", apuntó Díaz mientras se dirigía a poner la reclamación que, sospecha, influyó en que atendieran algo antes a su mujer. "Si viene una mujer que no proteste, mucho me temo que se habrá quedado más tiempo esperando...", deslizó. A ello añadió que, además, "habrá mujeres que, como no les atienden por teléfono, no acudan motu propio a la unidad del hospital y se queden sin curar hasta que alguien las lleve a urgencias porque les duela mucho el pecho".

"No se cumplen con las especificaciones al alta, es decir, llamar para acudir con cita", subrayó Díaz, que añadió: "Nadie responde al teléfono. Es una vergüenza como las están tratando, un despropósito". La mujer de Díaz, que finalmente recibió las curas, deberá volver el día 11 de agosto (próximo lunes) a una nueva revisión. "Hay muchas mujeres con cáncer de mama que no están para hacer nada de nada, y menos para estar con esta falta de control. Las pobres están descolocadas y asumen los errores del hospital Clínico porque la situación les supera", expresó.