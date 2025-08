Más de 200 plazas de profesores interinos de Secundaria y Formación Profesional quedan vacantes en Aragón

Más de 200 plazas de profesores interinos de Secundaria y Formación Profesional (FP) han quedado vacantes tras el primer llamamiento. Este miércoles se han adjudicado las plazas de los docentes que no aprobaron las oposiciones de Educación, cuya última edición se celebró el sábado 21 de junio y fue sucedida por una oleada de críticas por parte de los sindicatos y candidatos, que denunciaron una "sangría" de suspensos. Ahora, un 4,83% de las de interinidad se han quedado desiertas. Cabe destacar que un 8,5% de estas pertenecen a materias de ESO, como Lengua y Literatura (5 vacías) y Matemáticas (4 vacías). De un tiempo a esta parte cuesta cubrirlas debido al déficit de docentes que sufre la comunidad.

Por partes. El martes de la semana pasada, 29 de julio, se publicaron las 4.382 vacantes de interinos de Aragón, de las que este miércoles se han adjudicado 4.102. Las restantes han quedado vacías. Entre ellas cabe diferenciar dos tipos: las de carácter obligatorio y las voluntarias. Las primeras son entre las que deben escoger sí o sí los interinos si quieren permanecer en las listas. De estas se han quedado sin cubrir un total de 61: 44 en Zaragoza, 5 en Teruel y 12 en Huesca.

Además de las materias de ESO mencionadas, estos más de 60 huecos se concentran en materias de FP vinculadas con la informática, como son Instalaciones Electrotécnicas y Sistemas y Aplicaciones informáticas. Entre las dos se acumula el 23% de las vacantes sin cubrir de este llamamiento, una situación que, según ha indicado el Director General de Formación e Innovación, José María Cabello, "preocupa" en el departamento y que también en los últimos meses se ha hecho evidente en los centros de FP.

Según indican desde la federación de Enseñanza de CGT, que ya a principios de curso haya 61 plazas vacías preocupa. "Son en las especialidades en las que falta profesorado en Aragón, y también en otras comunidades. Algunas de ellas se cubrirán, y luego poco a poco irán flexibilizando requisitos para que las puedan coger otras personas, como se ha hecho hasta ahora", explican refiriéndose a las medidas extraordinarias tomadas por el Departamento de Educación como incorporar a estudiantes que todavía no habían terminado el máster del profesorado.

Desde CGT admiten que solucionar la situación no es sencillo porque es un problema "estructural" y se deben tomar medidas a largo plazo. "El hecho de que haya obligatorias que se han quedado vacantes significa que hay personas que no han querido coger estas plazas porque, o han elegido otras, o han preferido caerse de las listas porque tal vez ya tenían otro trabajo", comparten, y alertan: "Es algo que viene pasando desde hace años pero que cada vez va a más".

Cabe recordar que, además de estas, otras casi 300 plazas quedaron vacías tras las oposiciones de Educación, en una convocatoria que provocó una gran oleada de críticas por parte de los sindicatos y candidatos que denunciaron que se había producido una "sangría" de suspensos. Ambos apuntaban también que esta situación dificultaba todavía más la posibilidad de estabilizar personal en un momento en el que Aragón sufre un déficit acuciante de docentes en estas dos etapas. "Se han quedado plazas de algunas especialidades sin cubrir que tampoco se cubriereon las oposiciones", denuncian.

En segundo lugar están las plazas de interinos voluntarias. Según indican desde la federación de Enseñanza de CGT, es más habitual que estas se queden desiertas porque requieren de unas características que hacen complicado elegirlas -son de centros específicos de difícil cobertura como protección de menores, aulas hospitalarias, inserción laboral, etc.; son itinerantes e implican desplazarse a distintas localidades en una misma jornada; son sustituciones...- y porque, además, no penalizan. Esto significa que los interinos pueden permanecer en listas aunque no las elijan -de ahí su designación de "voluntarias"- y presentarse a futuros llamamientos.

Son más de 150 las voluntarias que se han quedado sin cubrir -66 en Zaragoza, 32 en Teruel y 53 en Huesca- y desde CGT cargan a la administración con esta responsabilidad. "En muchas ocasiones esta situación se podría ahorrar y poner un límite de plazas de pocas horas o que son de difícil cobertura", apuntan, y añaden: "Haciendo las plazas más atractivas podría subsanarse esta situación".

Desde el sindicato recuerdan que habrá nuevos llamamientos pero alertan de una situación que, se mire por un lado u otro, tiene un mismo origen: el déficit de profesores. Desde el Departamento de Educación hacen una valoración positiva de esta convocatoria pero subrayan que "se agilizarán los llamamientos extraordinarios para ocupar a la mayor brevedad posible las plazas desiertas".

En la misma línea, indican que, al igual que los dos últimos años, "se producirán llamamientos sin el requisito del máster si prosigue la falta de candidatos para cubrir las especialidades donde más dificultades se tiene". Las condiciones de estas convocatorias extraordinarias, apuntan, las negociarán con las organizaciones sindicales a lo largo del curso "de cara a dar mayor valor a los méritos de los futuros candidatos"-