Saturación en las entidades sociales de Zaragoza: el aumento de las personas sin hogar deja listas de espera en los comedores

La situación es límite. De un tiempo a esta parte, la cifra de personas sin hogar ha crecido en Zaragoza y las entidades sociales están cada vez más saturadas. Tanto es así que ahora, por primera vez en la historia, el comedor social de San Antonio tiene lista de espera. El desborde se extiende a, al menos, dos recursos más de la capital aragonesa, en los que en los últimos meses también se ha dejado notar un aumento de la demanda al que no siempre han podido responder: los comedores no dan abasto y en los alojamientos -y esto no es nuevo- no quedan plazas disponibles. Desde las tres entidades coinciden en que los solicitantes de ahora responden a un perfil más joven que no conoce el idioma.

Jessica Clemente es la coordinadora regional del centro social San Antonio (Sercade) desde hace tres años y cuenta que, aunque "siempre" han tenido las plazas cubiertas, la situación ha ido a más y desde hace dos o tres meses "hay unas 15 o 20 personas, el número varía, en lista de espera". Según explica, la mayoría de ellas tienen menos de 30 años y son migrantes. "Es gente que tiene mucha dificultad de acceso a la documentación y esto dificulta que puedan incorporarse al mercado laboral", indica.

Clemente achaca este incremento de la demanda a un preocupante aumento de personas sin hogar a raíz, sobre todo, de la situación actual de la vivienda. "Las dificultades de acceso a la vivienda han aumentado el número de personas en la calle", afirma la coordinadora de San Antonio, que recuerda que este término engloba a quienes no tienen alojamiento pero también a los que viven de forma muy precaria. "Hablamos desde personas que no tienen donde dormir hasta otras que solo pueden acceder a una habitación en horas determinadas", puntualiza.

La coordinadora de San Antonio pone cifras a esta realidad: "Tenemos alojamientos según colectivos: jóvenes, hombres, mujeres... Cada vez que se queda una plaza libre en uno de estos grupos hay al menos 25 o 30 personas esperando". En el comedor dan servicio a cien personas. En total, en el centro social trabajan cinco trabajadores y cuarenta voluntarios.

Clemente comparte que, ante este preocupante incremento de personas sin hogar, y conscientes de que sus recursos son limitados, la entidad quiere apostar ahora, en colaboración con la administración pública por aumentar el número de plazas y recursos para jóvenes y "dar una respuesta adaptada a este nuevo perfil". Por ahora han ampliado el horario del espacio Café y Calor, en el que ofrecen desayuno y café para que las personas puedan tomar algo. "Abre a las 9.00 horas y antes cerraba al mediodía, pero desde hace un tiempo estamos hasta las 19.00, cuando damos una pequeña merienda. No es tanto una ración por persona, sino este espacio donde pueden comer algo", explica.

También han puesto en marcha un curso intensivo de aprendizaje de español, ya que muchos de los demandantes son migrantes que no conocen el idioma. "Son jóvenes que tienen muchas ganas de trabajar y de integrarse en la sociedad. Vienen con historias muy duras y habiendo dejado todo en sus países", sostiene la coordinadora, que añade que estos cambios "requieren de un apoyo psicológico y jurídico que también se les está prestando".

De hecho, ella misma se desplazó este lunes a una de los puntos más saturados de la ciudad, la zona entre el Albergue Municipal y el parque Bruil, para ponerse en contacto con las personas sin hogar que habían sido desalojadas del Centro de Historias y darles a conocer los servicios de San Antonio. "Además del comedor hay espacios con sofás, duchas, lavandería...", cita. Algunos de ellos conocían otros recursos que quedan más cerca de la zona en la que se encuentran, como son El Refugio o el comedor del Carmen.

También estas dos entidades sociales han experimentado un aumento de la demanda de sus servicios ante un aumento de personas sin hogar del que, recuerda Clemente, llevaban años advirtiendo. En el comedor del Carmen, que es el de referencia en la ciudad, no cuentan con un número de plazas determinado. "No se le niega un plato de comida a nadie. Todo el mundo puede venir con su documentación y es bienvenido", apuntan. Eso sí, aseguran que en los últimos meses las cifras "han aumentado muchísimo". Cada vez son más y más las personas sin hogar que necesitan un plato de comida.

Tampoco El Refugio tiene plazas disponibles. "Estamos llenos. Ahora solo damos comidas a la gente que está el día completo en el centro, es decir, que desayuna, come, cena y duerme aquí", expone Santiago Sánchez, Hermano Mayor de esta hermandad. Aunque la norma, reconoce, no es estricta: "Normalmente por la mañana abrimos el desayuno también a otras personas que estén en situación de calle y se les ofrece que vengan a la hora de la comida si lo necesitan". Este recurso cuenta con 62 plazas.

Ante la situación actual que sufre Zaragoza, Sánchez no descarta la posibilidad de, como se ha hecho en ocasiones anteriores, abrir su comedor a todas las personas sin hogar que lo requieran. "Llevamos tiempo notando que viene gente más joven y que son migrantes, que no controlan el idioma. Por eso estamos implementando clases de español porque tienen necesidad de habla", apunta. "Respondemos a la demanda que haya. Tampoco descartamos tener que marcar también un horario para que vengan los de fuera del recurso", indica. Porque las personas sin hogar son cada vez más, las entidades sociales están saturadas y la situación es límite.