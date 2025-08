Los usuarios de las Zonas Jóvenes de Zaragoza se alzan contra los cierres: "¿Qué será lo próximo que intenten hacer desaparecer?"

Los usuarios de las Zonas Jóvenes de Zaragoza se han alzado contra el plan del consistorio de concentrar la actividad de estos espacios de ocio y convivencia en dos grandes centros: El Túnel, en Oliver, y La Azucarera, en el barrio Jesús. Esto puede suponer el cierre de siete recursos que actualmente se reparten por toda la ciudad, cubriendo las necesidades de socialización de un buen número de adolescentes que se niegan a ser tratados únicamente como cifras que encajar en los parámetros de la rentabilidad. "Si no plantamos cara, ¿qué será lo próximo que intenten hacer desaparecer?", se preguntan.

El colectivo SOS Zonas Jóvenes de Zaragoza, apoyados por las asociaciones vecinales de la ciudad, así como por diferentes grupos políticos, buscará que se debata el cierre anunciado en el Consejo de la Ciudad. Al mismo tiempo, ya han llegado quejas a la Justicia de Aragón y en las próximas semanas seguirán mostrando su enfado. "Jóvenes de todas las edades acuden a las actividades, los propios vecinos en los distritos apoyan el uso, no entendemos esta decisión", denuncian Nico, Jara y Cristina de la agrupación en defensa de estos centros juveniles. Participan en las casas de juventud de barrios como Valdefierro o San Gregorio y temen que la política de recortes se lleve por delante muchos más recursos de los anunciados.

El enfado por los planes municipales también se centra en la decisión de comunicar los cierres en pleno mes de agosto, cuando es en septiembre cuando se definen los calendarios de actividades y se hace la oferta de ocio de cada uno de los espacios. "Además, nosotros no valoramos estos lugares únicamente por lo que se hace dentro, pues para nosotros suponen un sitio donde podemos ir a compartir y socializar", recuerdan. "Lo importante es vernos entre nosotros y juntarnos con amigos, cuando parece que lo que buscan es que simplemente acudamos a los nuevos equipamientos en horarios reglados y para las actividades marcadas", lamentan al criticar la valoración comercial de estos lugares.

La falta de aulas abiertas en los barrios, cuando se complete el nuevo modelo, también preocupa a los usuarios. Y así lo ejemplifica Mario, de 16 años, habitual del Casco Viejo y con un 49% de discapacidad física. "Empecé como usuario para así salir de casa todos los días, no me veo capaz de desplazarme a la Azucarera porque no puedo andar bien, necesitamos que sigan siendo de proximidad", asegura.

Un grupo de jóvenes en las puertas de la Zona Joven del Arrabal, ayer. / Miguel Ángel Gracia / MIGUEL ANGEL GRACIA

Desde SOS Zonas Jóvenes advierten, por estas razones, que la creación de "macrocentros especializados" supondrá un problema que, además, acabará con el espíritu con la que las casas de convivencia fueron creadas.

"Nos da la impresión de que las zonas jóvenes estorban porque es el lugar donde los jóvenes pueden expresar ideas que no están alineadas con lo que piensa el ayuntamiento", critican a su vez la asociación de vecinos Aldebarán Valdefierro. Una opinión que comparte Sara Pardos, de 19 años y formada en la casa de la juventud de Santa Isabel, entre otras. "Nos dicen que no tienen presupuesto, pero vemos que para actividades como Zaragoza Florece sí que se tienen fondos, además, las Zonas Jóvenes permiten lazos sociales y nos sirven para abordar problemas desde el punto de vista socioeducativo".

A pesar de las críticas, desde el consistorio insisten en que el cambio se plantea con transparencia y sin ocultar la información, según se marca en la Estrategia Joven 2030, aprobada en el anterior mandato. Ante los recortes denunciados, explican que la apertura de los dos grandes equipamientos ha llevado a reorganizar todos los programas en las áreas más cercanas a estos dos centros, después de comprobar que esta inversión social que realiza el ayuntamiento "no estaba teniendo los resultados esperados".

Y creen que las cifras les dan la razón pues consideran que "un total de 7.328 usuarios" han participado en las diferentes actividades programadas en La Azucarera y El Túnel en apenas seis meses, lo que "demuestra que el nuevo modelo está llegando a más jóvenes".

"Son 31 años de historia que se van a la basura, pues las casas de juventud han sido fundamentales para el desarrollo social de la ciudad, con colaboraciones con las fiestas, se han creado grupos de música como bien sabe Kase.O, y se fomenta una convivencia multicultural y entre generaciones que no se puede dar en lugares como los que nos quieren vender desde la concejalía", denuncia el presidente de la asociación de vecinos Tío Jorge, Rafael Tejedor.