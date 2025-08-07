Estabilizado el incendio forestal declarado en el Parrizal de Beceite

Un incendio forestal en Beceite (Teruel), cerca del conocido Parrizal y que se ha iniciado alrededor de las 10.30 horas, ha obligado a Aragón a activar el nivel 1 de Protección Civil de la fase de emergencia del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (PROCINFO). El fuego ya ha sido estabilizado.

Se han movilizado tres helicópteros de transporte y extinción con tres brigadas helitransportadas, el helicóptero de coordinación, dos brigadas terrestres y dos autobombas en un primer momento, además de bomberos de la Diputación de Teruel del parque de Alcañiz. Después se ha unido al operativo el vehículo ligero de Puesto de Mando Avanzado del INFOAR, que ya se ha retirado, además de un helicóptero bombardero de Cataluña.

Desde la Oficina de Turismo de Beceite se han emitido avisos para desalojar a todos los senderistas y bañistas que se encontraban en el momento del incendio en el recorrido del parrizal y las pozas de Beceite. Al parecer, el fuego se ha originado en la zona de la Pesquera, en las pozas del parrizal de Beceite, en un momento en el que el párquin de accesos estaba completo, con sus 63 plazas llenas.

Según han informado desde la Oficina de Turismo de Beceite, todas las personas que se encontraban en el paraje han sido desalojadas y no ha habido que lamentar heridos.