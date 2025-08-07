Aragón registra 36 muertes por calor en un mes de julio más suave de lo habitual

Del calor extremo a las fuertes lluvias y vuelta a empezar. Aragón comenzó el mes de julio inmersa en una ola de calor que comenzó a finales de junio y que dejó en la comunidad hasta más de 40 grados. Esta dio paso a las fuertes lluvias que azotaron municipios como Figueruelas, Grisén, Pedrola o Tarazona, entre otros, y tras ellas llegó un descenso de las temperaturas considerable que ha dejado un mes de julio más suave de lo habitual. Con todo, este vaivén de fenómenos meteorológicos ha provocado en la comunidad hasta 36 muertes atribuibles a la temperatura, según los datos ofrecidos por el Instituto de Salud Carlos III en el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo). Según este sistema, en agosto todavía no se ha producido ninguna.

Si se comparan los datos aragoneses del pasado mes de julio con el del año anterior se aprecia un descenso ligero de las muertes por altas temperaturas en Aragón: frente a las 43 de 2024, las 36 de este año. Con todo, el dato preocupa y se pide precaución ante la nueva ola de calor en la que se va a ver inmersa la comunidad a partir de este domingo.

Si se hace un análisis del mes de junio, cabe destacar que fue precisamente en la primera semana -del 30 de junio al 6 de julio-, cuando todavía la ola de calor dejaba estragos en el territorio, cuando el MoMo registró más muertes atribuibles a las temperaturas: 22. De hecho, durante tres días seguidos se produjeron cuatro defunciones por este motivo (2, 3 y 4 de julio). A partir del viernes 25 y hasta final del mes no se produjo ningún fallecimiento por esta causa.

Además, el sistema estima que las altas temperaturas de julio quitaron la vida a más mujeres que hombres, pues el sistema MoMo registra 20 muertes de ellas y 16 de ellos. La misma tendencia se produjo el mes anterior, cuando en total se registraron 15 fallecimientos por altas temperaturas. Así, en julio ha habido más del doble de muertes por esta causa que en junio.

La población vulnerable fue la que más castigada se vio por el calor, ya que 35 de las 36 defunciones registradas son de personas mayores de 65 años. La restante es de un hombre aragonés comprendido entre los 45 y los 64 años. En total, el mes de julio ha dejado 1.060 fallecimientos atribuibles a las altas temperaturas en España.