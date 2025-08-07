El auge del juego en la comunidad: los aragoneses destinan 57 millones de euros a las apuestas deportivas

Los aragoneses destinaron el pasado año casi 57 millones de euros a las apuestas deportivas, la cifra más alta desde 2019. Un apreciable incremento en esta práctica de juego que dejó al sector beneficios por once millones, según se desprende del Informe sobre el juego en Aragón difundido ayer por la dirección general de Interior y Emergencias del Ejecutivo autonómico. La actividad supuso el pago de 45 millones a las ocho empresas de apuestas inscritas en el Registro General del Juego de Aragón.

Desde los últimos quince años este tipo de actividad lúdica marca una línea ascendente. El número de locales que cuentan con zonas de apuestas se situó a 31 de diciembre de 2024 en un total de 139 establecimientos, de los cuales, 120 eran salones de juego, once bingos, siete locales de apuestas y un casino frente a los 121 que desplegaban su actividad en 2011. Además, los datos reflejan que un 86% de los locales de juego que contaban con zonas de apuestas en esa fecha eran salones de juego.

Estas cantidades, en las que no se reflejan la recaudación asociada al juego online por ser de competencia estatal (una actividad que se ha disparado un 20% según las cifras del Ministerio de Consumo), son las más altas en los últimos cinco años. Para encontrar una cifra de apuestas tan elevada es necesario remontarse a 2019 cuando los aragoneses pusieron sobre el tapete 65.854.213 euros que supusieron un beneficio de 11.416.201 euros para las empresas que lideran del sector.

Estas cantidades dan la voz de alarma en un sector con gran contestación social debido a los problemas de adicción que provoca. Según denuncian desde la Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación (Azajer) "las apuestas se están normalizando, especialmente entre los jóvenes, que cada vez lo ven más como una forma de ocio". La psicóloga sanitaria de la entidad, Itxaso Cabrera, advierte sobre las probabilidades de que este tipo de juegos, tanto los deportivos como los que replican dinámicas como las de las tragaperras o los casinos, deriven en un consumo problemático.

Bonos de bienvenida

"El juego presencial puede estar disminuyendo, pues es algo que ya no se consume en sociedad, por eso estamos viendo el auge de las apuestas en línea y la llegada de perfiles más jóvenes y feminizados", señalan desde la entidad. Además, ponen el foco en un cambio concreto en los últimos años para analizar el cremimiento disparado del sector, que ven directamente relacionado con el regreso de los bonos de bienvenida tras la sentencia del Tribunal Supremo, lo que ha disparado de nuevo las inscripciones en plataformas de apuestas y casinos online.

"Estas ofertas son una falacia, pues no se pueden retirar en metálico y siempre obligan a realizar una oferta mayor, eso ya es una puerta de entrada que puede derivar en un trastorno del juego, es algo que claramente debería estar prohibido", abunda Cabrera.

En este contexto también han aumentado los ingresos del Gobierno de Aragón en impuestos por el juego.Según los datos de 2023, los últimos disponibles, la consejería de Hacienda ha recaudado 40 millones de euros, de los que la mayor parte (26) corresponde a los ingresos tributarios que se pagan por las máquinas de juego. Las apuestas a través de internet, entre las que se incluyen las modalidades deportivas, suponen un aporte a las arcas autonómicas de cuatro millones. Por contra, los ingresos tributarios derivados de las salas de bingo han experimentado una caída constante desde el año 2012, si bien se advierte una estabilización en estos dos últimos años.

Jóvenes expuestos a las apuestas

Desde Azajer insisten en que los grandes perjudicados por la normalización del juego y las apuestas deportivas son los adolescentes. "El problema no es solo jugar, sino no entender los riesgos que conlleva", denuncia Cabrera. Según un estidio de la Unviersidad de Zaragoza y el grupo de investigación en salud mental del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón el 58 % de los jóvenes de entre 16 y 25 años ha apostado alguna vez, y muchos consideran las apuestas como una opción de entretenimiento más.

En este sentido, la entidad es clara: los videojuegos, las redes sociales y las aplicaciones están contribuyendo a normalizar la ludopatía. Y citan mecánicas como las cajas de recompensa, presentes en juegos aparentemente inocentes, como una novedosa "puerta de entrada silenciosa" al mundo de las apuestas que también sería necesario regular.

Azajer recuerda que en el caso de necesitar atención por problemas de juego se pueden dirigir al teléfono 603 84 29 78 o comunicarse con el correo ‎azajer@azajer.com.