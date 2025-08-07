La DO Somontano responde tras el brote de salmonelosis en Barbastro y anuncia medidas frente a los responsables

La Denominación de Origen Somontano, organizadora del Festival Vino Somontano, que este año celebraba su 25 edición, ha esperado hasta este jueves para trasladar un comunicado tras el brote de salmonelosis surgido en el marco de la muestra gastronómica de esta feria, cuyo origen aún está por concretar por parte de la investigación sanitaria.

El brote, que ha causado más de 400 afectados y ha provocado siete ingresos, cinco de ellos en niños, se empezó a detectar el lunes, pocas horas después del cierre del festival, que se celebró el pasado fin de semana.

El presidente de la DO Somontano, Francisco Berroy, ha expresado que "qesde la Denominación de Origen Somontano lamentamos profundamente lo sucedido, el brote de salmonelosis producido, parece ser, en la pasada muestra gastronómica. Queremos mostrar toda nuestra solidaridad con los afectados y confiamos en su pronta recuperación, eso es lo más importante".

"No queríamos hacer ningún comunicado hasta ver exactamente el origen del brote, pero nos han indicado desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón que eso tardará unos días en saberse y, por eso, queremos hacer este comunicado para demostrar que nosotros no nos escondemos. Simplemente habíamos dejado en manos del Salud la investigación", ha concretado Berroy, en un comunicado trasladado a los medios de comunicación.

Así, ha subrayado que desde la organización del festival son "los más interesados en saber el origen de este brote y cuando se sepa, tomaremos las medidas oportunas con los responsables directos del brote por la responsabilidad que tenemos con los miles de personas que asisten al festival".

"Para nosotros es muy importante concretar la responsabilidad de este brote para proteger la salud del público del festival, depurar responsabilidades y sobre todo, salvaguardar el buen nombre de los más de 20 restaurantes que año tras año están dando un servicio impecable en la muestra gastronómica", ha defendido.

"No podemos dejar que por el fallo, vamos a llamarlo así, o la negligencia de un restaurante, se ponga en tela de juicio el trabajo que hacen los más de 20 restaurantes que año tras año acuden a la muestra gastronómica", ha expresado.

Por último, Berroy ha insistido en que lamentan este suceso y que siguen colaborando con el Salud "en todo lo que nos pide". "No tenemos más que decir hasta que acabe la investigación. Cuando se sepa, tomaremos las medidas que estimemos oportunas", ha concluido.