El Gobierno de Aragón critica "la falta de información" del Ministerio de Infancia sobre la llegada de los 251 menores migrantes

Gobierno central y de Aragón mantienen el pulso por la futura llegada de 251 menores migrantes a la comunidad. El Ejecutivo que lidera Jorge Azcón ha lamentado este jueves, tras recibir una carta del Ejecutivo nacional, "la negativa del Gobierno de España a remitir ninguno de los datos solicitados para planificar con garantías y dignidad la acogida". La respuesta del secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, a la reciente misiva de Ángel Val (director del IASS) ahonda en que "la atención a los menores es una obligación legal" y critica que "no puede supeditarse a planteamientos partidistas".

Más fuego político a un escenario de pelea, el de la inmigración, que lleva marcando meses las relaciones entre el Pignatelli y el Consejo de Ministros. La carta enviada por Val la semana pasada solicitaba "las fechas exactas de llegada y el número de menores que se trasladarán a Aragón en cada una de esas fechas y la identificación de cada menor, su situación administrativa, características personales y necesidades específicas, así como su procedencia e idioma materno". Una información que, según aseguran desde el departamento de Bienestar Social y Familia, no está entre la aportada por el ministerio, que "persiste en ignorar los sucesivos requerimientos sobre los informes". El pasado 18 de julio, la consejería envió dos solicitudes de información más relacionadas con el tema.

"La DGA deplora la falta de transparencia y de lealtad por parte del Gobierno de España en torno a la atención a estos jóvenes", insisten fuentes de la consejería de Bienestar, que denuncian también el reparto por las diferencias entre Cataluña y el resto de comunidades: "Injusto, a medida y que la comunidad autónoma de Aragón ha considerado desde un primer momento que invade competencias y presenta vicios de inconstitucionalidad".

En la carta que firma el secretario de Estado de Juventud e Infancia, el Ejecutivo central denuncia que la DGA "cuestione el compromiso del Gobierno de España con la protección de la infancia y el respeto institucional". Rubén Pérez defiende en su misiva que "el ministerio ha puesto a disposición de todas las comunidades autónomas los documentos y criterios generales". También hace referencia al propio Real Decreto Ley que ordena el reparto, ya que asevera que todas las informaciones están "recogidas en toda la documentación del expediente".

Sin embargo, Pérez admite que en este momento el Gobierno central "no dispone de la información requerida sobre las reubicaciones que pueden producirse a Aragón, puesto que el mismo (el decreto) establece un procedimiento concreto y una serie de plazos para qué persona menor va a qué territorio". Es decir: que la información que ahora tienen el ministerio y las comunidades es el número de personas y la financiación para cada territorio, pero no quién, cuándo y a qué localidades concretas irán.

El responsable de Juventud e Infancia insiste en defender el decreto, ya que en su contenido "se establece la forma en la que se hará la propuesta de reubicación y los mecanismos bilaterales". Añade que cuando se inicie ese procedimiento se hará con "coordinación" con las administraciones, "lo cual incluye lógicamente a las comunidades autónomas".

Pérez cierra su carta recordando que "la atención a los menores no acompñaados es una obligación legal" y lamenta el uso de "planteamientos partidistas". El enfrentamiento entre el Gobierno central y el Partido Popular por el tema de la inmigración se ha recrudecido en los últimos tiempos, con el paso a la derecha del PP en esta materia. Pese a la dureza de la misiva, el secretario de Estado muestra que en su ministerio "se confía en que el Gobierno de Aragón cumplirá con la legalidad vigente". Un hecho que la DGA no ha dejado de transmitir y al que hace referencia en todos sus escritos.