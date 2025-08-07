Herido grave un motorista en un accidente en Albentosa
El vehículo se ha despeñado unos 15 metros y el afectado ha sido trasladado al hospital Obispo Polanco de Teruel
Un motorista ha resultado herido gravemente en un accidente en Albentosa (Teruel) este jueves. Según ha informado la Guardia Civil, esta madrugada sobre las 2.00 horas una motocicleta se ha salido de la vía por el margen izquierdo en un tramo curvo en un tramo curvo con un despeñamiento de unos 15 metros. El siniestro ha tenido lugar en la carretera TE-V-6005 en el kilómetro 1,092.
La persona herida era el conductor y único ocupante del vehículo. Tras el siniestro, el motorista ha sido evacuado al hospital Obispo Polanco de Teruel.
Según ha indicado la Guardia Civil, el Equipo de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de Teruel está investigando las causas.
