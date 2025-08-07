Juegos de azar: las tragaperras repuntan en los bares de Aragón y suman 6.333 máquinas

Las tragaperras son una presencia habitual en los bares aragoneses. En este momento, según los registros oficiales, se pueden encontrar 6.333 máquinas en los diferentes establecimientos hosteleros de la comunidad tras un ligero repunte del 2% en los últimos tres años. Un porcentaje de aumento que puede parecer poco elevada, pero que preocupa enormemente a la Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación (Azajer) porque todas ellas se encuentran en lugares públicos y sin limitación de acceso. Además, los estímulos en forma de sonidos y músicas no están regulados y suponen una sencilla puerta de acceso para los juegos de apuestas.

La evolución del número total de máquinas de tipo B existentes en la comunidad, conocidas popularmente como tragaperras y con gran variedad de decoraciones, marcaba una clara tendencia descendente desde el 2008 que llegó a ser del 10%. Sin embargo, se produjo una ligera recuperación a partir del año 2015 (en el que se produjo una variación positiva de un 0,24% respecto del año anterior) que duró hasta el año 2018 para volver a decrecer un 5% en los años de pandemia. En este último año se ha notado un repunte de un 1,98% en el número total de máquinas de tipo B respecto al dato de 2023. De esta forma, el número total de estos aparatos está en 6.325 a los que hay que sumar ocho considerados de tipo C, esto es, las que no valoran la habilidad del jugador y todo lo fían al azar.

A pesar del aumento de la oferta, el número total de establecimientos con máquinas ha experimentado durante el año 2024 una disminución de un 4.3% con respecto a las cifras del año pasado, situándose en un total de 2.902 bares. Esto se debe a que los locales con una y o dos tragaperras han disminuido un 5,7% y 16,8% respectivamente mientras que aquellos que cuentan con tres aparatos diferentes instalados se han incrementado un 36%.

Comparativamente, siguen siendo los bares y restaurantes con solo máquina de azar instalada los que representan mayor porcentaje respecto del total, suponiendo un 47,31% de la totalidad de establecimientos, frente al 33,45% que representan los establecimientos con dos tragaperras entre sus meses, y el 19,22% que representan aquellos que tienen instaladas tres máquinas de juego.