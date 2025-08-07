La lista de personas que se prohíben jugar crece en Aragón un 11%

El avance de las apuestas es una realidad imparable en Aragón con un significativo aumento en las cifras de recaudación y gasto por persona en los últimos años. Para tratar de evitar los problemas de ludopatía asociados al sector, en la comunidad existe un registro de personas autoprohibidas al juego, que permite hacer efectiva el veto de acceso a los locales de apuestas y en consecuencia ayudar a los solicitantes inscritos a prevenir los trastornos y contribuir a la rehabilitación de las personas afectadas. Hasta el pasado año, el número total de personas anotadas era de 5.036, con un incremento del 11,2% frente a 2023 tras sumar a 507 afectados.

Los datos indican que, aunque la franja de edad mayoritaria de inicio en el juego se encuentra determinada entre los 26 y 35 años, este grupo de población no constituyó el segmento con mayor número de autoprohibiciones registradas. Sorprende que fuera el tramo entre los 18 y los 25 los que voluntariamente concentraran el mayor volumen de vetos en los salones de juego. Si se atiende al sexo de las personas que se limitaron a lo largo del año 2024, se observa que un 89,8% del total fueron hombres, mientras que las mujeres supusieron un 10,2%.

El Informe sobre el juego en Aragón difundido este miércoles por la dirección general de Interior y Emergencias del Ejecutivo autonómico recoge una encuesta a aquellas personas que buscan abandonar su adicción tras haber obtenido un total de 152 respuestas. La mayoría de las personas consultadas manifestaron que se habían gastado más de 500 euros en el juego, en el último mes.

La Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación (Azajer) celebra que existan este tipo de medidas en la comunidad para impedir el acceso a casas de apuestas, pero denuncian esta no incluye, por ejemplo, las más de 6.000 máquinas tragaperras que se encuentran en los bares, ni el acceso libre al juego online. "Son medidas insuficientes si no van acompañadas de prevención real", denuncia la psicóloga clínica de la entidad, Itxaso Cabrera.

El perfil del jugador problemático suele ser un varón de unos 40 años, en muchos casos con otras adicciones asociadas, algo que va cambiando poco a poco. "Cada vez más vemos casos de jóvenes que comienzan a jugar desde la adolescencia y, en pocos años, desarrollan una dependencia que afecta gravemente a su vida personal, académica, social y familiar", alertan, una tendencia que pone de reflejo el aumento de autoprohibiciones cada vez a menor edad.

"Lo que empieza como una apuesta por diversión, puede derivar en una adicción con consecuencias psicológicas y económicas graves. A menudo, los primeros síntomas pasan desapercibidos: nerviosismo, aislamiento, irritabilidad, deudas... hasta que ya es demasiado tarde", expresan desde Azajer.

Preferencia por la ruleta

En cuanto a la frecuencia de juego, de las personas encuestadas un 59,1% admitieron participar en estas apuestas de forma semanal, un 32,6% de forma diaria y 8,1% de forma mensual. Por tipo de juego, y teniendo en cuenta los datos globales, la preferencia por la ruleta con un 25,3%, seguidas de cerca por las máquinas en locales de juego y como tipo de juego destacado figuran las apuestas con un 16,4%. En el caso de las deportivas los aragoneses destinaron el pasado año casi 57 millones de euros.

Por otra parte, el 10,45 % de los usuarios manifestó preferencia por el juego a través de internet, lo que representa un incremento cercano al 30% en comparación con el año anterior evidenciando una tendencia de crecimiento sostenido de esta modalidad. Si se tiene en cuenta el lugar de juego, un 52,6% de las personas contestaron que acudían a los salones de juego, un 12,2% a los locales de apuestas, un 3,5% a las salas de bingo y un 24,5% al casino. En este caso también se observan diferencias por sexo, pues el 50% de las mujeres opta por esta última modalidad frente a una mayoría de hombres (el 56,8% que prefiere los salones de juego).

Otro de los aspectos recogidos en la encuesta es el medio a través del cual la persona que se autoprohibe tuvo su primer contacto con el juego. Los datos globales indican que el porcentaje mayoritario de las personas preguntadas (60,47%) llegaron a tener conocimiento de las apuestas a través de sus amigos. En su mayoría señalan, además, que la publicidad y ofertas para seguir apostando les llegan por las redes sociales.