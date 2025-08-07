Lucio Cucalón (alcalde de Aguarón) asegura que el PSOE no le ha expulsado del partido

Lucio Cucalón no está expulsado del PSOE. Eso afirma el propio alcalde de Aguarón, que asegura que está «dado de baja temporal» por los polémicos gastos y contrataciones que le rodean desde hace un tiempo. El regidor del municipio de Campo de Cariñena se muestra «tranquilo» ante su situación y critica la actuación del PP, por insistir en un caso «sin denuncias de ningún tipo».

Cucalón, en llamada telefónica con este diario poco después de la celebración de un pleno municipal, aseguró que su situación dentro del PSOE es la de «baja temporal mientras haya algo dudoso». «No hay más problema», respondió un «muy tranquilo» alcalde de Aguarón, que llama a esperar a que se resuelva todo.

«No me han expulsado», contestó Cucalón al ser preguntado por un hecho anunciado por el PSOE el pasado mes de junio. Los socialistas aragoneses afirmaron entonces que Cucalón estaba fuera del partido desde el verano de 2024, por lo que el anuncio se hizo con casi un año de diferencia. El propio alcalde de Aguarón afirmó a este diario que «la baja temporal tampoco se ha comunicado oficialmente». Cucalón dice que su cambio de estatus respecto al PSOE se le informó a través de una llamada telefónica y no por los cauces oficiales.

La perspectiva del regidor de Aguarón choca frontalmente con la del PSOE Aragón, que defiende desde hace semanas la expulsión por las polémicas que rodean a Cucalón. Nada puede hacer el partido ante su presencia al frente del Ayuntamiento de Aguarón, ya que el acta es personal y es Cucalón el único que tiene potestad para decidir su continuidad en el consistorio.

Una corporación municipal que, por ahora, sigue mostrando un apoyo mayoritario al regidor. Los concejales del PSOE y el edil de CHA rechazaron en el pleno una moción del PP en la que se pedía «la dimisión inmediata» de Cucalón por esos gastos y contrataciones que tienen en el ojo de la polémica al primer edil desde hace semanas. «El pleno ha ido bien, unas cosas hemos votado que sí y otras que no», resumía Cucalón, que sí señala al PP por su cambio de actitud ante la adjudicación de una obra de tipo de energético:«No se entiende, porque votaron a favor de la adjudicación de esa obra y ahora hacen críticas y mociones contra ella, siendo que tuvo el voto a favor del PP».

El PSOE Zaragoza declinó hacer valoraciones a este diario sobre la relación con Cucalón. Sí emitieron un comunicado crítico con Maricarmen Lázaro (portavoz del PP en la DPZ) y Marina Sevilla (directora general de Administración Local de la DGA) por la situación de los secretarios de ayuntamiento. A la primera le acusaron de «lanzar acusaciones sin fundamento y con fines partidistas contra trabajadores públicos» por sus comentarios contra la participación del secretario de Tobed, pueblo de Juan Antonio Sánchez Quero, en el pleno de Aguarón ante la falta de un responsable municipal. Contra Sevilla, por «no garantizar la cobertura de vacantes y por no velar por la adecuada custodia de los documentos oficiales remitidos por los ayuntamientos».