El pequeño pueblo de Teruel que consigue cobertura móvil y espera luchar así contra la despoblación

Después de años sin señal móvil, los vecinos de Maicas, en la provincia de Teruel, ya pueden hacer llamadas, navegar por internet y acceder a servicios digitales desde sus teléfonos gracias a la instalación de cobertura móvil.

Este avance, fruto de la colaboración entre administraciones públicas y empresas tecnológicas, supone un paso clave para mejorar la calidad de vida en esta pequeña localidad rural, de 35 habitantes según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, y avanzar en la lucha contra la despoblación.

La cobertura móvil en Maicas ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto del Ayuntamiento, las empresas Embou y MasOrange y la Diputación Provincial de Teruel (DPT), que ha liderado la coordinación del proyecto. El Ayuntamiento se encargó de proporcionar las infraestructuras necesarias, mientras que las compañías tecnológicas aportaron el equipamiento y los medios técnicos para hacer realidad la conectividad.

Desde el consistorio han señalado que esta actuación representa un avance esencial para la localidad, no solo por las mejoras en la comunicación diaria de los vecinos, sino por las nuevas oportunidades que se abren en ámbitos como el empleo, la educación o el acceso a servicios básicos. Consideran que se trata de una herramienta clave para dinamizar el entorno rural y fomentar el arraigo poblacional, según han explicado este jueves en una nota de prensa.

La Diputación Provincial de Teruel, por su parte, ha destacado que este tipo de proyectos forman parte de su estrategia para garantizar la igualdad de oportunidades entre territorios, que asegure que incluso los municipios más pequeños puedan acceder a los recursos digitales necesarios para su desarrollo.

Por su parte, las empresas responsables de la instalación han valorado la colaboración institucional y el impacto que la cobertura tendrá en el bienestar de los habitantes.