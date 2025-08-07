Las muertes en el trabajo casi igualan a los accidentes de tráfico en Aragón

El balance de muertes en la carretera y en el entorno laboral en Aragón se aproximan, como nunca antes, en este 2025. El registro de la siniestralidad laboral según los sindicatos mayoritarios en Aragón habla ya de 24 fallecidos mientras desempeñaban su trabajo en sus respectivas empresas dentro de la comunidad, mientras que los accidentes de tráfico, que suelen estar detrás de la mayor parte de muertes traumáticas en la comunidad, alcanza los 31 fallecidos.

En los años anteriores, nunca las estadísticas de estas dos listas trágicas habían estado tan próximas. Incluso en los últimos años, en los que la siniestralidad laboral se ha cobrado más víctimas que en épocas anteriores, las muertes en el tajo representaban aproximadamente dos tercios del total de fallecidos en las carreteras aragonesas. Pero esa diferencia se está reduciendo dramáticamente en este 2025, al menos, con los registros de decesos por ambas causas hasta este mes de agosto, en el que se ha producido una semana negra a nivel laboral, con dos muertes en los dos últimos días.

En el caso de 2024, fueron 66 las víctimas mortales de accidentes de tráfico en la comunidad según el balance de tráfico de la Dirección General de Tráfico, frente a los 41 fallecidos en accidente de trabajo, según los sindicatos. En 2023 fallecieron 69 personas en las carreteras frente a las 34 en el tajo, y en 2022 fueron 60 las personas que perdieron la vida en accidente de tráfico, frente a 24 en el mundo laboral.

El Gobierno de Aragón sigue trabajando en su estrategia para tratar de frenar esta lacra, y ha anunciado la convocatoria extraordinaria del Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral para abordar específicamente la problemática en las empresas subcontratadas.