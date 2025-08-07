Este es el pueblo favorito de Francho Serrano en Aragón: a orillas del río Sotón y perfecto para una escapada en agosto

El centrocampista del Real Zaragoza, Francho Serrano no duda sobre cuál es su pueblo favorito de Aragón: el suyo, el de sus veranos, Alcalá de Gurrea. Este municipio aragonés de la comarca de la Hoya de Huesca pertenece tanto al zaragozista que cuenta hasta con el 'Torneo Raboso Francho Serrano', una iniciativa del canterano en honor a su abuelo. Siempre presente en su recuerdo, el centrocampista reconoce que es futbolista "gracias a él".

"Cuando nadie podía llevarme a entrenar ahí estaba él para llevarme, para apoyarme y para estar conmigo siempre y eso nunca lo olvidaré. (...) Ahora no está conmigo y es una pena", cuenta Francho sobre su abuelo. Precisamente a él y a Alcalá de Gurrea debe Francho su apodo: ‘el zorro’, una adaptación de ‘raboso’ que es el mote con el que se conoce a los vecinos de Alcalá de Gurrea.

El municipio del zaragocista, ubicado en lo alto de un cerro de capas yesosas, es ideal para una escapada de día o de fin de semana en agosto. Las opciones de ocio son múltiples y variadas: desde hacer senderimo u ornitología hasta disfrutar de la celebración de sus fiestas patronales en honor a San Bartolomé (24 de agosto).

Qué ver en Alcalá de Gurrea

Castillo

El castillo de Alcalá de Gurrea está catalogado como Bien de Interés Cultural dentro de la relación de castillos dispuesta por Patrimonio Cultural Aragonés en 2006. Ubicado en lo añlto del cerro en el que se localiza el pueblo, se cree que se trata de una fortaleza de origen árabe. En la actualidad, este espacio está ocupado por la iglesia de San Jorge.

Conocido como 'El Torretón', este castillo contaba con una torre muy similar a la de la Atalaya de Tormos. En la actualidad, cubierto de vegetación, sobresale un basamento de argamasa y piedras pequeñas de poco más de cuatro metros de longitud, junto a la iglesia. En otro extremo del cerro, están localizados algunos restos más apenas perceptibles que podrían pertenecer también a la antigua fortaleza.

Iglesia Parroquial de San Jorge

En la iglesia parroquial de San Jorge destaca su torre de estilo mudéjar, sobre planta de cruz latina, y sus fachadas elaboradas a base de sillares bien escuadrados, que aún guardan marcas de cantero. El Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés recoge que, según información de Guitart Aparicio, este templo quizá estuvo asociada con el castillo. En la actualidad, los posibles restos del castillo se limitan a unos lienzos de muro de dudosa interpretación situados en las inmediaciones de la iglesia.

Muralla

Se cree que, durante la época musulmana, Alcalá de Gurrea contó con un importante recinto amurallado del que hoy se conservan restos que sirven de testimonio de su envergadura. Integrados en el trazado urbano actual de la población y, en muchos casos, utilizados como muro de contención del terreno, pueden localizarse todavía cinco tramos de muralla en las calles Virgen de Astón, San Jorge, Joaquín Costa, San Bartolomé y camino del Gallo.

Ermita de Nuestra Señora de los Agudos

Construida sobre un cerro rodeado de campos de cereal se encuentra la poco conocida ermita de Nuestra Señora de los Agudos. De construcción protogótica de transición, ya que presenta claros indicios constructivos románicos y góticos primitivos, su edificación se enmarca durante los siglos XII-XIII. En cuanto a su origen, se cree que está en un asentamiento romano de explotación agrícola en la zona.

Nuestra Señora de los Agudos presenta planta rectangular de nave única con testero plano orientado al este y está construida a base de sillares escuadrados de piedra caliza típica de la zona, las cuales aún guardan hoy las marcas de cantero. Fue declarada Monumento Histórico Artístico de carácter Nacional en 1984.

Casas cueva y bodegas

Como ocurre en otras zonas de los alrededores, bajo el monumento sacro, en este caso de la iglesia de San Jorge, se disponen diseminadas por el cerro varias cuevas-vivienda y bodegas subterráneas, construcciones de importante valor cultural.

Localizadas a lo largo de varias travesías en el cerro que corona la Iglesia Parroquial, lo que destaca de estas excavaciones es que, a diferencia de las localizadas en otros lugares que se destinaban a la conservación y elaboración del vino, estas tenían la finalidad de dar cobijo y vivienda a los trabajadores más humildes de la presa del embalse de La Sotonera.

Iglesia Parroquial de San José Obrero

Iglesia Parroquial de San José Obrero / Ayuntamiento de Alcalá de Gurrea

Situada en la Colonia de Tormos, pedanía de Alcalá de Gurrea, también conocida como barrio de la Iglesia por su Iglesia Parroquial de San José Obrero. Este poblado cercano a la Presa de La Sotonera estuvo destinado a dar albergue a los trabajadores de la Presa de La Sotonera y sus familias.

Con claros indicios modernistas de Colonia de principios del siglo XX, Iglesia Parroquial de San José Obrero se caracteriza por la separación entre el tempo y el campanario, con referencias a la tradición italiana en la construcción de este tipo de edificios.

Turismo deportivo y ornitológico

Alcalá de Gurrea forma parte de la ruta ornitológica de 'La Sotonera', un recorrido circular de 27 km alrededor del embalse de La Sotonera especialmente diseñada para los amantes de las aves. En este circuito, los más afortunados podrán toparse con milanos, garza, y según la época (febrero-marzo), con las Grullas, en su camino de regreso a las países del norte de Europa.

El embalse de La Sotonera constituye el núcleo principal del proyecto Riegos del Alto Aragón, formado por los embalses de Nadiano, Ardisa y el propio de La Sotonera; tres construcciones, interrelacionadas e interdependientes entre sí, de la segunda década del siglo XX. En el embalse de La Sotonera, además de senderismo y ornitología, se pueden practicar deportes acuáticos como la vela, el piragüismo o el windsurf.