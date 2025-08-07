Donde quisimos vivir: ocho pueblos del Pirineo han renacido este siglo tras su abandono

Se decía que el reloj de sol de Ascaso marcaba el tiempo de la gente que marchó y que, de coloricos pintado en la pared, esperaba el día de verla volver. Un deseo que se ha cumplido en los últimos años a pesar de que la evolución demográfica aragonesa mantiene una tendencia clara: los pueblos pequeños pierden población en favor de las capitales de comarca. Sin embargo, pequeños movimientos, quizá animados por el viento rondador, mantienen vivos los municipios de menor tamaño, con la incorporación de vecinos procedentes fundamentalmente de la inmigración. Y además, aunque no sea significativo, resulta simbólico que en los últimos 25 años hayan revivido ocho pueblos en el Pirineo altoaragonés logrando población estable durante todo el año tras décadas de abandono y ruina. Se suman a la treintena de núcleos que se han recuperado desde los ochenta gracias al empeño de sus vecinos.

Los nuevos núcleos habitados altoaragoneses se suman a una significativa corriente de regreso al medio rural que apuesta normalmente por convivir con el entorno de forma alternativa. "Prácticamente todos los procesos iniciados en la comunidad han sido exitosos", señala el arquitecto y profesor Sixto Marín, investigador del fenómeno y autor de la obra de referencia que cataloga los 32 casos que se documentaron hasta el año 2.000, momento en el que el fenómeno pareció estancarse.

Los proyectos de repoblación comenzaron en los años ochenta y adoptaron fórmulas muy dispares, desde la cesión a sindicatos pasando por la okupación o las iniciativas empresariales. Gracias a la mejora de las infraestructuras y a la implicación de las administraciones, "surgieron grupos de personas dispuestas a sacrificar ciertas comodidades propias del modelo urbano por un modo de vida más vinculado a la naturaleza y sus ritmos vitales".

Colectivos okupas

El espacio para poner en marcha estas iniciativas era fecundo sobre todo porque en Aragón la despoblación resultó especialmente intensa, de modo que, en un periodo de 60 años, casi 200 asentamientos quedaron deshabitados, dejando un extenso territorio abandonado. Los pueblos acabaron siendo propiedad del Gobierno de Aragón o de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) que fueron los que permitieron, con diferentes grados de manga ancha, el inicio de las recuperaciones.

Así, en el catálogo que promovió la propia Diputación Provincial de Huesca (DPH), que recoge prácticamente la totalidad de los pueblos devueltos a la vida, hay iniciativas de la propia administración como Búbal, pueblos de titularidad pública convertidos en centros vacacionales por entidades sindicales, como Ligüerre de Cinca (UGT), Morillo de Tou (CCOO), Aldea Puy de Cinca (UAGA) o Ruesta (CGT); otros que han sido cedidos por el Gobierno de Aragón a asociaciones, como Ainet, Ibort y Artosilla; y algunos que han sido recuperados por colectivos okupas como Sieso de Jaca, Burgasé o Mipanas.

En una categoría diferente están los habitados gracias a actuaciones empresariales o de fundaciones, como sucede en Pano, que se ha convertido en un centro de trabajo; en Silvés Alto, destinado a la ganadería o en Atiart. También hay pueblos que han salido del abandono por actuaciones personales hasta alcanzar una decena, como es el caso del emblemático de Jánovas, o Lanuza o Yéspola.

Reversiones

Lo que parecía un proceso que había cumplido su ciclo, pues el propio Gobierno de Aragón dejó de ofrecer facilidades a estas iniciativas de reversión, ha vivido un ligero repunte en los últimos 25 años sumando ocho nuevas repoblaciones, todas ellas con habitantes en la actualidad. También obedecen a tipologías de reversión variadas y entre ellos se encuentran Ascaso, dependiente de Boltaña, y con el prestigio de albergar la muestra de cine más pequeña del mundo. También tienen nuevos vecinos en sus calles Solanilla (en La Fueva), Morillo de Sampietro (Boltaña), Muro de Bellós (Puértolas), Bastarás (en Casbas de Huesca), San Martín de la Solana (Fiscal), Yeba (Fanlo) y otro Solanilla, en este caso dependiente de Sabiñánigo.

"Devolver a la vida un territorio deshabitado tiene sus riesgos", reconoce Marín. Además, la evolución legislativa complica el impulso de nuevas recuperaciones, algo que se refleja en los planes de incendios. Sin embargo, en los ejemplos más consolidados existen ya nacimientos de tercera generación, como pasa en Aineto, Artosilla o Ibort. "Se levantan casas nuevas y tienen un modelo de futuro asegurado", explica.

El núcleo de Morillo de Sampietro vuelve a tener población durante todo el año. / Ayuntamiento de Boltaña

Estos tres últimos pueblos están gestionados por la asociación Artiboraín. Además, en el último impulso de revitalización rural se les ha sumado Solanilla. El presidente de la entidad, Agustín Montero, explica que su nacimiento llegó en un momento de ruptura de las autoridades con el movimiento neorrural a raíz del traumático desalojo de la okupación de Sasé que tras numerosas acciones de protesta derivó en el traslado de sus habitantes a núcleos más cercanos a Ibort, en ese momento usando huertos y ya con alguna casa rehabilitada.

Desde entonces viven unas 18 personas, entre ellas un niño que acude a la escuela de Aineto. "Pasan los años y uno se sorprende al darse cuenta de que han pasado ya 45 años desde la primera okupación", rememora, un proceso glosado por Ixo-rai! en la canción Donde quisimos vivir.

Desalojos aparte, el desarrollo de todos estos municipios no ha sido un camino fácil, con numerosos choques con la administración y una notable falta de servicios. "Los nuevos habitantes siempre han tenido difícil el remar contra el sistema", precisa Marín que pide "ciertas licencias" para mantener este movimiento de recuperación.

Mejora de accesos

Un guante que han recogido desde algunas de las alcaldías de las que dependen algunos de ellos, que tratan de mejorar los accesos y aportar algunas de las mejoras que reclaman los vecinos. "El proceso de consolidación va aparejado a la llegada de población permanente, algo que se entiende por la belleza de los parajes", manifiesta el alcalde de Boltaña, José María Giménez, núcleo del que dependen tanto Acaso como Morillo de Sampietro, pueblo que en los últimos años ha visto cómo se mejoraba su acceso al agua.

Que la totalidad de estas iniciativas registradas se enclaven en el Pirineo, según Marín, tiene que ver con sus peculiaridades en la distribución de la población, casi un caso único en el mundo, pues por ejemplo, en Italia, solo cuentan con una treintena de despoblados. Y en el resto de las provincias aragonesas los núcleos generalmente han presentado mayor tamaño, compensando la dispersión de la población con masías o construcciones aisladas.