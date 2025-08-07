Sodiar financia 23 operaciones con dos millones de euros en 2025 y tiene otras siete en cartera

Uno de los brazos de apoyo financiero con más pedigrí del Gobierno de Aragón tiene nueva responsable al frente. Ana Blanch se acaba de poner a los mandos de Sodiar, la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, una empresa pública que cumplió 40 años el curso pasado. En lo que va de año, la entidad ha formalizado 23 operaciones de crédito que suman dos millones de euros y está pendiente de cerrar otras siete operaciones por un valor de 530.000 euros. Todas ellas contribuirán a consolidar casi 580 empleos.

La sociedad ha ganado protagonismo este año. Primero, porque se le ha encargado canalizar los préstamos ventajosos para las pymes afectadas por las lluvias torrenciales de los últimos meses. Y segundo, porque también es un muro de contención ante los aranceles impuestos por la Administración Trump, dado que Sodiar es la encargada de gestionar un fondo de un millón de euros para los potenciales afectados (en especial el sector del vino).

Por el momento, en cuanto a la línea de los aranceles, Ana Blanch ha apuntado que solo ha habido una solicitud de ayudas por este motivo, aunque ha matizado que Sodiar espera que haya "muchas más" conforme los efectos impacten en las empresas de la comunidad. "Ahí vamos a estar colaborando con las empresas para ayudarles a financiar este momento que se les viene encima", ha apuntado la directora de la entidad.

De este modo, la mayor parte de estas operaciones se ha concentrado en categorías estratégicas para el desarrollo económico de la comunidad, como autónomos y micropymes vinculados a la economía circular (cinco operaciones), emprendedores y pymes (cuatro), innovación (tres) o la industria cultural (otras tres).

La vicepresidenta del Gobierno aragonés, Mar Vaquero, ha visitado este jueves la sede de la sociedad en Zaragoza, donde ha señalado que la entidad tiene una "enorme capilaridad territorial" que se quiere potenciar. "Sodiar responde a las necesidades de las empresas. Es muy importante que el Gobierno de Aragón tenga siempre una respuesta, que esté cerca de los emprendedores y de las pequeñas empresas, esas que pueden tener más dificultades de acudir al mercado financiero ordinario".

Esta nueva etapa de Sodiar servirá para insistir en la comunicación y la visibilidad de esta sociedad, la presencia en el territorio y hacer una jornada de presentación junto con Avalia para llegar a todo tipo de empresas de todos los tamaños. "Si tenemos que destacar algo de Sodiar es que favorece la implantación de procesos de I+D en estas empresas y con ello consigue que las empresas aragonesas sean más competitivas", ha apuntado Vaquero.

Por su parte, la nueva directora gerente ha destacado su intención de reforzar el papel de esta sociedad pública como "motor de transformación económica, social y territorial en Aragón". "A lo largo de mi trayectoria profesional he trabajado intensamente en el diseño e implementación de modelos de negocio sostenibles, en entornos complejos y exigentes, liderando procesos de innovación, digitalización, internacionalización, responsabilidad social y gobernanza tanto en el sector financiero como en la empresa industrial. Esta experiencia me permite afrontar este reto con una visión integral, que combina la eficiencia económica con el impacto social positivo, en línea con la misión y objetivos de Sodiar", ha recalcado.

Para Ana Blanch, el plan estratégico 2024-2027 traza una hoja de ruta "clara y ambiciosa" con la que está plenamente alineada. "Los objetivos pasan por incrementar la actividad financiera en proyectos empresariales que generen empleo y valor añadido en Aragón; diversificar y ampliar las dotaciones de fondos; reforzar la imagen y presencia territorial de Sodiar como referente en financiación pública alternativa; y consolidar un modelo organizativo más digital, ágil y orientado a resultados", ha especificado.