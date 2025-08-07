Estas son las 10 palabras que dice un auténtico aragonés, según la Inteligencia Artificial

Allá donde vamos, nos encontramos con miles de personas con acentos diferentes. Ya sea dentro de España o en el extranjero, cada uno tiene su propia esencia. Una persona aragonesa no solo se identifica por su marcado acento en la última vocal de cada letra, sino por su rico —y singular— vocabulario.

En nuestra comunidad existían diferentes dialectos en diversas zonas de Aragón. Por ejemplo, en el bloque occidental del norte de Aragón se hablaba Cheso o Jaqués; en el bloque central, Panticuto o Besaltano; en el bloque oriental, Chistabino o Fovano; y en el bloque meridional, Ayerbense o Navalés, entre muchos otros.

Muchas palabras del aragonés han evolucionado hasta nuestros días y se han convertido en palabras clave en nuestro vocabulario que nos identifica en cada viaje como auténticos aragoneses. La herramienta de Inteligencia Artificial ChatGPT tiene claras cuáles son aquellas palabras que diferencian a un aragonés de cualquier otra persona de España.

Estas son las palabras elegidas por ChatGPT

Charrar : Una palabra típica de Aragón que se usa igual que “hablar”, pero con ese toque aragonés que la hace tan especial.

: Una palabra típica de Aragón que se usa igual que “hablar”, pero con ese toque aragonés que la hace tan especial. Marrano : Se utiliza de forma ofensiva para decir que una persona es sucia o grosera y, además, significa a su vez “cerdo”.

: Se utiliza de forma ofensiva para decir que una persona es sucia o grosera y, además, significa a su vez “cerdo”. Esbafar : Una de las palabras más típicas de Aragón. Significa “desgasificar”, quitar el gas a un refresco o bebida.

: Una de las palabras más típicas de Aragón. Significa “desgasificar”, quitar el gas a un refresco o bebida. Chusco : Un curioso adjetivo que se refiere a una persona que realiza una actividad con desgana y sin entusiasmo, es decir, una persona “vaga”.

: Un curioso adjetivo que se refiere a una persona que realiza una actividad con desgana y sin entusiasmo, es decir, una persona “vaga”. Alicortrato : Palabra que se utilizaba en el aragonés antiguo para decir que una persona estaba decepcionada.

: Palabra que se utilizaba en el aragonés antiguo para decir que una persona estaba decepcionada. Fendo : Aunque se construya en una palabra, su significado en castellano es ni más ni menos que “sin prisa, pero sin pausa”.

: Aunque se construya en una palabra, su significado en castellano es ni más ni menos que “sin prisa, pero sin pausa”. Barda : Es un curioso término que se utiliza para referirse a un seto o arbustos.

: Es un curioso término que se utiliza para referirse a un seto o arbustos. Mosén : En Aragón, esta denominación se utiliza como título tradicional y respetuoso que se da a un sacerdote o cura.

: En Aragón, esta denominación se utiliza como título tradicional y respetuoso que se da a un sacerdote o cura. Garabacho : Palabra que hace referencia a un bicho, escarabajo o microbio.

: Palabra que hace referencia a un bicho, escarabajo o microbio. Pleta: Término que se utiliza para referirse a un terreno cerrado donde se encierra el ganado, como un corral.

Las expresiones que el sistema inteligente ha elegido quedan recogidas en el Aragonario, el diccionario castellano-aragonés que comenzó como un proyecto impulsado a través del LINGUATEC para mejorar el nivel de digitalización del aragonés.