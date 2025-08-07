La tercera ola de calor del verano en Aragón se alargará más de lo previsto: llegan las noches ecuatoriales a Zaragoza

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado los peores pronósticos: la tercera ola de calor del verano en Aragón durará más de lo previsto y lo peor está todavía por llegar. No será hasta el jueves 14 de agosto cuando, en principio, las temperaturas den una pequeña tregua en toda España.

Después de un julio con temperaturas más suaves de lo habitual en casi toda España, agosto se está convirtiendo en un auténtico infierno hasta el momento. Y es que en muchos puntos del país se llevan ya varias jornadas consecutivas alcanzando los 40 grados.

Lo peor es que los expertos no son capaces de definir la fecha exacta para decir adiós al calor y los avisos se van prolongando en el tiempo conforme pasan las horas. Por lo tanto, esta segunda ola de calor podría ser una de las más largas jamás registradas en España ya que podría durar hasta diez días o más.

La situación está siendo algo diferente en Aragón donde la ola de calor acaba de comenzar este mismo jueves. Cabe recordar que los aragoneses han sudado la gota gorda este 2025, sobre todo, en el mes de junio. Hubo una primera ola de calor muy temprana (19-24 de junio) y sin casi tiempo para abrir las ventanas llegó la segunda (27 de junio al 2 de julio).

Noches ecuatoriales

La previsión de la AEMET para los próximos días no es nada halagueña ya que se avecinan jornadas con 40 grados de máxima en Zaragoza, Huesca e incluso puntos de Teruel. La Ribera del Ebro será la zona de Aragón donde haga más calor con la entrada de bochorno a partir del domingo por la tarde.

Una masa de aire caliente que será la culpable de que la ola de calor se prolongue mínimo hasta el miércoles 13 con noches ecuatoriales en Zaragoza. Según el actual pronóstico de la AEMET, el lunes será el peor día de la ola de calor con mínimas de 26 grados y máximas de 42. Datos muy similares a los del martes cuando se alcanzarán los 41 grados y las mínimas volverán a estar por encima de los 25 grados.

Cabe recordar que la temperatura mínima más alta de la historia en Zaragoza se registró el 30 de julio de 2024 con 28,1 grados en la estación meteorológica del Aeropuerto. El segundo puesto en este triste ranking es del 23 de agosto de 2023 cuando los termómetros solo bajaron hasta los 25,7 grados. Por lo tanto, si los pronósticos se cumplen, podría superarse esta segunda marca histórica.

Sin tregua por San Lorenzo

La ola de calor no solo afectará a la Ribera del Ebro sino que también hará mella en La Hoya de Huesca. Los oscenses tendrán que disfrutar de las Fiestas de San Lorenzo con los termómetros disparados. Por ejemplo, el sábado del chupinazo habrá 23 grados de mínima y 39 de máxima. La previsión todavía es peor para el domingo (24/39), lunes (25/40) y martes (25/39).

Las temperaturas también serán muy altas en Teruel, que tiene un umbral de 34 grados inferior a Zaragoza (38) y Huesca (35). El viernes será el peor día en la capital con máximas de 38 grados y mínimas de 18 que han provocado que la AEMET activase el aviso amarillo.