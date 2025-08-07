El turismo de montaña llena los refugios del Pirineo: "Estamos completamente desbordados"

Cada vez son más los que prefieren la montaña a la playa en las vacaciones de verano y qué mejor prueba de ello que la ocupación de los refugios del Pirineo aragonés, llenos desde el pasado mes de junio. Un lugar por el que ven pasar a decenas de personas con perfiles de lo más variado. En lo que coinciden todos es que este año hay más senderistas de lo habitual.

La situación es similar tanto en el refugio de Bachimaña (Panticosa), como en el de Respomuso (valle de Tena) y Ángel Orús (valle de la Aigüeta de Eriste). Si uno les llama para reservar una cama la respuesta que se obtiene es la misma: están completos durante todo el mes de agosto. "Hay mucha ocupación, tanto en los refugios como en el monte. Está todo lleno de gente", explica Mario, guarda del refugio de Bachimaña.

En Respomuso sucede lo mismo. "Tenemos una ocupación total en reservas. Es verdad que no es una ocupación real porque luego siempre hay cancelaciones, gente que no viene…", detalla David desde este refugio. En su caso, como van a acometer obras para reformar el edifico durante este mes no podrán ofrecer todas sus plazas (73). En el de Ángel Orús añaden que, incluso están llenos para septiembre. "Excepto días concretos, tampoco podría dar sitio. Este año está esto completamente desbordado", afirma Chema uno de los guardas.

El tipo de senderistas o excursionistas que acude a los Pirineos durante la temporada estival no coincide para nada con el que puede llegar a partir de otoño y, sobre todo en invierno,. "En invierno viene mucha menos gente, pero mucho más preparada. Principalmente, porque en esa estación no puede llegar nadie al refugio que no tenga experiencia en travesías de montañas nevadas, es decir, con raquetas y herramientas parecidas", cuentan desde el refugio de Bachimaña. La diferencia es tan grande en verano cuentan con seis trabajadores mientras que en invierno tan solo están dos.

Turistas con poca experiencia

"En verano la gran mayoría son familias y grupos de amigos con poca experiencia en la montaña", comenta Chema. "La gran mayoría viene porque hace rutas entre refugios y van parando en ellos o muchos hacen la excursión de subir hasta aquí, ven el ibón que tenemos al lado, se toman algo en el refugio y vuelven a bajar. No se quedan a dormir", describen desde Respomuso.

Cabe destacar que este aumento del turismo en la montaña. Sumado a la inexperiencia de muchos, hace que el Pirineo aragonés sea uno de los puntos donde más rescates tiene que realizar la Guardia Civil. Este fin de semana, el primero de agosto, se efectuaron hasta 17 rescates. En estas intervenciones las razones fueron muy variadas. Desde fracturas, golpes de calor, esguinces o falta de previsión en las excursiones. Es importante que los senderistas se adecuen al nivel de la ruta que tienen pensado hacer, ser previsores y avisar de la zona en la que van a esta para evitar que ocurran problemas graves.

En Bachimaña, Mario comenta que como es un refugio de fácil acceso predominan las familias con niños. Algo que por ejemplo, en el Ángel Orús, no sucede porque hay que hacer una ruta de unas dos horas para llegar hasta él.

Los turistas, coinciden los tres alojamientos, suelen ser nacionales e internacionales, aunque de la propia tierra (Aragón) no suelen acudir. "Son más de Madrid, País Vasco, Cataluña o Valencia. Luego de fuera, franceses, aunque predominan más en invierno; alemanes; holandeses y no es tan habitual, pero es llamativo que hay personas que vienen de EEUU o Israel", detallan en el refugio Ángel Orús.

Alternativas más exigentes

Sin embargo, todavía queda espacio para los montañistas más acérrimos dispuestos a hacer las actividades más especiales. En Respomuso, por ejemplo, algunos acuden con la intención de subir a la cima del pico Balaitús, con más de 3.100 metros de altitud que, según el propio refugio, "no es tan alto como el Aneto, pero es más exigente". En el caso del refugio Ángel Orús los principales atractivos son el pico Posets, el segundo más alto de los Pirineos; la Cresta de Espadas y la Forqueta.

Los precios de estos lugares varían en función de si el visitante está federado o no o de si se pasa solo la noche o se escoge la media pensión. Así, en el de Bachimaña solo pasar la noche cuesta 25 euros mientras que la media pensión asciende a 58,10 euros. En el Ángel Orús el precio de la media pensión es de 46,50 para los federados y 58,10 para los que no lo están. Por último, en el de Respomuso, para los federados pasar la noche cuesta 18,50 euros y para los no federados asciende a 25,30 euros.

Estos tres refugios forman parte de la Federación Aragonesa de Montañismo. Desde la FAM afirman que al año los refugios tienen de media unas 100.000 pernoctaciones. En 2024 la cifra fue algo menor (94.035) porque uno de sus refugios más importantes estuvo cerrado por obras durante abril y junio y el resto del tiempo con menor capacidad. Por tanto, se espera que este año los datos sean mejores. Además, la percepción general es que este mes de junio parece haber sido mejor respecto al año pasado debido a la estabilidad meteorológica. No así ha sido en julio ya que las tormentas y el clima adverso ha hecho que pueda haber sido algo más bajo, pero sin especial notoriedad.

La realidad es que el turismo de montaña ha ganado gran popularidad y los guardas de estos refugios así lo corroboran. Ellos ponen la vista en la pandemia donde notaron un antes y después. "Cada vez llenamos antes. Hasta el 15 de julio no solía ser de verdad temporada alta, pero ahora ya antes de San Fermín podemos empezar a estar lleno. Llevamos unos años donde no podemos ir más para arriba, cuando llenamos ya no podemos ganar más", concluye Mario.