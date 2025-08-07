La vicepresidenta de Aragón descarta un adelanto electoral: "Tenemos un claro un proyecto para cumplir esta legislatura"

La vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, ha descartado este jueves un posible adelanto electoral en la comunidad al afirmar que el Gobierno de Jorge Azcón "tiene claro un proyecto para cumplir esta legislatura".

"El presidente Azcón ya lo dijo claro el otro día y lo dice cada vez que se le que se le pregunta: el Gobierno de Aragón tiene claro un proyecto para cumplir esta legislatura" y de hecho, ha destacado, en este momento está trabajando en el presupuesto para 2026.

Ha afirmado, preguntada por la posibilidad de que Génova se plantee un adelanto electoral en las comunidades gobernadas por el PP en el caso de que el presidente, Pedro Sánchez, adelante las nacionales, que la realidad de cada comunidad, la oportunidad para convocar elecciones la decide cada presidente autonómico y en Aragón, en este momento el Gobierno trabaja en la preparación de los siguientes presupuestos, está ejecutando el prorrogado y "cumpliendo con un proyecto de legislatura".

Aragón, ha enfatizado, está creciendo económicamente, diversificando su economía y es foco de inversiones extranjeras, y el Ejecutivo está además "volcado" en la mejora de los servicios públicos, con un incremento presupuestario histórico en el que quiere seguir trabajando para los presupuestos de 2026. "Nuestro proyecto está preparado para los próximos años y en ello vamos a seguir trabajando", ha zanjado.