Afectadas por la suspensión del paritour del Servet: "Ver los espacios antes del parto ayuda mucho a reducir el estrés"

Adiós, por ahora, al paritour del hospital Miguel Servet de Zaragoza. Este servicio, que consiste en una charla informativa y una posterior visita guiada por Maternidad a las embarazadas y, sí así lo quieren, un acompañante, lleva suspendido desde el pasado mes de junio por la falta de personal. Y tanto las futuras madres que tenían previsto hacerlo como las que ya lo han hecho lamentan la suspensión de este exitoso servicio que les resultaba muy tranquilizador.

Lo cuenta así Verónica Moreno (nombre ficticio), que está embarazada de 36 semanas y que desde junio tenía en mente realizar este recorrido. "Había visto lo del paritour cuando iba a ecografías u otras consultas en el Servet y también en mi centro de salud. Pregunté pero me dijeron que igual era mejor hacerlo un poquito más adelante, más cerca del momento del parto", expone. Y así lo hizo. "Esperé a estar más cerca del momento porque creo que si tienes conciencia de uso de los servicios públicos, esperas y recurres a ellos cuando los necesitas", apunta.

Tiempo después comenzó clases de preparación al parto y fue entonces cuando le comunicaron que el paritour estaba "temporalmente suspendido". "Me dijeron que llamara al hospital Materno-Infantil aun así para preguntar, y allí me dijeron que no sabían si se iba a restituir", indica Moreno. Para ella fue una sorpresa y lamenta que no se avisara de cuándo era la última fecha. "Me gustaría que lo hubieran anunciado, igual que hicieron con las charlas de epidural, que nos dijeron cuándo iba a ser la última", apunta, y desliza que algunas de sus compañeras de las clases de preparación al parto, que están embarazadas de un mes menos que ella, sí han hecho este recorrido.

Moreno comparte que las compañeras que han hecho el paritour "hablan muy bien de la visita y de la tranquilidad que les ha dado realizarla". "El parto es un momento de mucha incertidumbre. No es obligatorio ni imprescindible, pero el hecho de que se suspenda creo que va en detrimento de los servicios sanitarios públicos. El Servet es el hospital de referencia en Aragón y esto tal vez puede perjudicar y hacer que algunas personas que no estén informadas entre las diferencias del servicio público y privado se decanten por este", señala.

Recomendada por su matrona, Moreno presentó una queja por la suspensión de este servicio al Salud. "Me dijeron que entendían que estuviera molesta y que daban traslado de mi escrito al jefe de servicio de Obstetricia y a la subdirección médica del Servet, pero todavía no he obtenido respuesta", señala. Su esperanza está puesta en que el paritour vuelva a ponerse en marcha. "Cuando te enfrentas a una situación nueva como es un parto necesitas no tener estrés, sobre todo en un ambiente hospitalario en el que no te has visto antes. El parto es muy fisiológico pero también muy psicólogico, es un momento clave para la mujer y ver los espacios antes puede ayudar mucho a reducir el estrés de la mujer y del acompañante al saber por qué fases va a pasar", sostiene, y subraya: "No es imprescindible, pero puede ayudar mucho".

Prueba de ello da la zaragozana Noelia Martínez, que hizo el paritour a principios de abril de 2024. "Me fue muy útil para afrontar el parto de mi primer hijo", explica. Acceder a este servicio le permitió "visualizar cómo sería el día en el que daría a luz", dice, ya que pudo llegar al parto mucho más informada al conocer cómo sería su estancia en el hospital -tanto si el parto era vaginal como por cesárea- y qué acciones tendrían que desarrollar los médicos en caso de que se complicara la llegada del bebé.

Tres semanas después de hacer el recorrido, Martínez dio a luz. "Al ser madre primeriza, cualquier ayuda es buena. Tanto las explicaciones de las matronas como la visita a las instalaciones fueron muy tranquilizadoras", apunta. Ella recuerda especialmente interesante la visita al paritorio, donde le presentaron el instrumental médico que se puede utilizar para ayudar al bebé a nacer y le explicaron qué profesionales formarían parte del equipo médico que la acompañaría durante todas las horas que durase el alumbramiento, desde su entrada por Urgencias hasta su paso a planta, ya con el bebé.

Así, tras su experiencia, y después de haber sentido una gran "cercanía" por parte de las profesionales sanitarias que le hicieron el paritour, Martínez considera que este servicio debería "mantenerse siempre" e incluso "extenderse a todos los hospitales".

