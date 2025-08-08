Afectado por el brote de salmonelosis de Barbastro: "He estado sin comer desde el lunes"
El treintañero Christian Lasus empezó a tener síntomas el lunes en su puesto de trabajo. Desde entonces ha tenido que acudir dos veces a urgencias porque tenía vómitos, fiebre, descomposición y "un dolor en la zona abdominal insoportable por momentos"
Como él hay otros muchos. En concreto, casi quinientos. Christian Lasus es uno de los afectados por la intoxicación alimentaria de Barbastro que ha dejado a centenares de personas con síntomas y a nueve personas ingresadas en el hospital. Desde que comenzó la semana, este joven de 30 años ha tenido que ir dos veces a urgencias porque tenía "fiebre, vómitos, descomposición muy fuerte y un dolor en la zona abdominal que era insoportable por momentos".
Fue el lunes en su puesto de trabajo cuando Lasus empezó a tener los primeros síntomas de este brote de salmonelosis que se conoció este martes después de que en la noche del lunes acudieran decenas de personas al centro de salud y al hospital de Barbastro con síntomas de gastroenteritis. "Me empezó a doler la cabeza y la zona abdominal. Primero fue suave pero después ya no salía del baño. Era un dolor cada vez más punzante", recuerda. Entonces no se imaginaba que la situación fuera para tanto. "No pensé la que se me venía encima esta semana", dice.
Un día después, el martes, y ante un dolor que ya no aguantaba, acudió a las Urgencias del hospital de Barbastro. "Había mucha gente en mi misma situación. Nos recetaron suero y paracetamol", cuenta. Pero, en su caso, no fue suficiente. El jueves volvió al centro hospitalario porque, aunque la fiebre no le iba a más, tenía signos de deshidratación y no iba a mejor.
Ante esta situación le recetaron un antibiótico que, según indica, le está "ayudando a remontar". "Llevaba desde el lunes sin comer nada y con el antibiótico he podido comer hoy (viernes) una tostada con jamón de York, que me ha sabido a gloria", cuenta Lasus. Todo parece indicar que los síntomas más fuertes quedarán atrás más pronto que tarde. Lasus cuenta que "ya tolera el agua". "Ya no voy al baño cada vez que doy un trago, y eso ahora mismo es muy importante", indica aliviado. Los dolores también le han ido a menos, aunque lo cuenta "con la boca pequeña" porque no sabe cómo va a evolucionar la situación.
Eso sí, Lasus no tiene duda alguna de dónde cogió la bacteria. Y no habla solo del Festival Vino Somontano, en el que estuvo los días antes de ponerse malo y del que, según confirmó Salud Pública, salió la infección. "Se confirmó que ha sido un brote de salmonelosis, y yo no tengo ninguna duda de que fue allí, y me refiero al establecimiento", desliza. Pero, por ahora, prefiere no levantar el caos y dejar a los profesionales, en este caso Salud Pública, "hacer su trabajo" de investigación. "Después ya veremos que pasa", apunta.
Lasus aprovecha la ocasión para "mandar mucho ánimo a todas las personas afectadas". "Ojalá esto se quede en una anécdota para nosotros", desea el aragonés, que añade: "Y que se tomen medidas contra los responsables".
