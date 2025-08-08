Andrés Campo, el DJ que lleva Huesca por bandera y dará el pregón de San Lorenzo: "Supone romper una lanza por el gremio de la electrónica"

La frase que reza "podrás salir del barrio pero el barrio nunca saldrá de ti", es una que cobrará sentido este sábado en Huesca. Entre el blanco y el verde que teñirá a partir de mañana la ciudad y el olor a albahaca habitual, se abrirá paso la presencia de un oscense que cada año está presente en el pistoletazo de salida de sus fiestas, las de San Lorenzo, pero que este año lo hará de una forma distinta. Andrés Campo, el reconocido DJ de música electrónica que triunfa a nivel mundial con remixes como el de Los perros, de Arde Bogotá o Mitad y Mitad, del también aragonés Kase O, se encargará este sábado 9 de agosto de disparar el cohete desde el balcón del ayuntamiento de la capital oscense.

A menos de 24 horas de ese '3, 2, 1', Campo va de camino a Almería en tren cuando descuelga el teléfono, porque este viernes noche le toca pinchar en la ciudad andaluza. En una conversación con EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, no le cuesta reconocer que el día de mañana, va a ser un día grande.

"Tengo mucha emoción por que llegue el momento de estar ahí", afirma rotundo el DJ, mientras rememora el simulacro que realizó hace unos días. "Fue muy curioso, sobre todo el protocolo a seguir, la alcaldesa y la concejala me trataron muy bien. Pero creo que va a cambiar bastante. Lo del otro día no tiene parangón con lo que viviré mañana", admite Campo. Y se refiere a las casi 120.000 personas que se esperan en esa plaza consistorial apelotonada a la espera de su pregón. Campo asegura que llegará "sobre las 10 de la mañana", después de "unas 8 o 9 horas en coche" que tiene desde Almería, pero que no podrá quedarse a amenizar la noche en su ciudad natal porque le espera Chiclana de la Frontera (Cádiz) el propio domingo 10.

Sin embargo, su estancia fugaz no hace menos relevante que dé la bienvenida a unas fiestas que siempre ha vivido desde abajo y "como público". Un paso que, dice, es hacia adelante en pro de desestigmatizar el techno. "Que las instituciones me reconozcan supone romper una lanza para la gente que esté en mi gremio, en el de la electrónica. Es bueno para la industria", asegura un Campo orgulloso, que "lleva el nombre de Huesca por bandera". Y pese a la "agitada agenda" que el artista tiene a lo largo del verano, le hará un hueco a la capital oscense. Además, también se dejó escuchar precisamente, el fin de semana del 26 de julio en el Monegros Desert Festival 2025, un punto de encuentro para los amantes de la electrónica que Campo define como "su segunda casa". "Es mi festival preferido. Es como jugar en casa", sostiene.

Después de una gira que ha creado "turbulencias" en Argentina, Londres, Países Bajos o Bélgica, este sábado Campo vuelve a casa. Esta vez sin su mesa de mezclas, pero para gritar a toda Huesca, en un mediodía que se espera caluroso, que San Lorenzo 2025 es la realidad que muchos aragoneses esperan como agua de mayo. La llamada que recibió Campo hace menos de un mes, el 18 de julio, cuyo hilo conductor es la música le va a permitir disfrutar de una Huesca distinta, que ansíe "tanto como él" ese momento de reunión que alimenta al niño oscense que siempre ha sido.