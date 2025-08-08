Asciende a nueve el número de personas ingresadas por la intoxicación alimentaria de Barbastro
Entre el jueves por la tarde y el viernes por la mañana han sido atendidas 52 personas entre el centro de salud y el hospital de la ciudad por el brote de salmonelosis que ya afecta a más de 420 personas
Asciende la cifra de personas ingresadas por la intoxicación alimentaria de Barbastro a nueve personas. Según informan desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, entre la tarde del jueves y la mañana del viernes han sido hospitalizadas tres personas de edad avanzada por el brote de salmonelosis. En el centro de salud se ha atendido a 29 personas y, en el hospital, a otras 23. La cifra de afectados ya supera los 420 personas. Uno de los seis menores que estaba ingresado ha recibido el alta y, los otros cinco, así como la mujer joven que también está hospitalizada, permanecen estables.
Los niños que permanecen ingresados en el hospital de Barbastro, que son cuatro, podrían recibir el alta próximamente. El otro menor continúa ingresado en el hospital San Jorge de Huesca, así como también lo hace la mujer joven.
Desde el Departamento de Sanidad mandan un mensaje tranquilizador al indicar que el número de personas que han acudido a los centros sanitarios de Barbastro y de la provincia de Huesca con sintomatología de gastroenteritis asociada al brote de salmonelosis ha descendido.
- La demolición de Plaza Imperial ya tiene fecha
- Muere un trabajador mientras reparaba un ascensor en Zaragoza
- Plaza Imperial se reinventa 18 años después: de casi 200 tiendas a una segunda vida
- BonÀrea traslada una histórica tienda para doblar su espacio: esta es su nueva ubicación
- ¿Por qué huele a quemado en Zaragoza capital?
- El turismo de montaña llena los refugios del Pirineo: 'Estamos completamente desbordados
- El Gobierno de Aragón afirma que La Natividad salió de Sijena antes de 1923 y no se puede reclamar
- La riqueza media de los hogares de Aragón supera los 400.000 euros