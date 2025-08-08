Chanchullos y pagos en negro por los muebles inflan el precio de la VPO en Aragón

Se las prometía muy felices Rubén García cuando encontró, después de un año a la caza de un piso más o menos asequible, una vivienda de protección oficial a la venta. "La gente va a colmillo. Hacía unas semanas me habían quitado un piso en Valdespartera porque no dije que sí al momento. No me iba a volver a pasar, así que cuando me convenció un segundo que fui a ver por 175.000 euros y me dijeron que tenía que pagar 25.000 más por los muebles, aunque no valían eso ni de lejos, no pensé ni en regatear”, cuenta este veinteañero zaragozano, reciente conocedor del extendido fraude en el mundo de la compraventa de VPO.

Los chanchullos están de nuevo a la orden del día en el mercado de la vivienda protegida, esa que se promueve y financia con el dinero de las arcas públicas. Esta práctica era muy habitual durante los años previos a la burbuja inmobiliaria, pero tras el crac de 2008 el fraude se había quedado en un segundo plano. Ahora, con un mercado inmobiliario estrangulado por la escasez de oferta y unas cifras de compraventas in crescendo que hacen subir todavía más los precios, el fenómeno ha regresado con exigencias de pagos paralelos que elevan la cuantía del inmueble entre un 15% y un 20%.

Los pisos que pertenecen al parque público solo se pueden vender al precio de módulo fijado por cada Gobierno autonómico, lo que limita a quien quiere buscar beneficios en la compraventa de viviendas protegidas. En Aragón, la tasa estuvo congelada entre 2009 y 2022, cuando el titular autonómico de Vivienda entonces, José Luis Soro (CHA), accedió a subir los módulos, una subida que reeditó Octavio López (PP) en abril de este año. Ahora, el metro cuadrado de VPO tiene un precio máximo de 1.846 euros. El precio medio de la vivienda libre en la ciudad de Zaragoza es de 2.084 euros, un bocado menos apetecible que en otras grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, donde la brecha es mucho más abultada. Y huelga decir que la vivienda protegida se libera después del periodo fijado en el contrato, unas veces 15 y otras 20 años, momento en el que ya se puede vender a precio de mercado sin necesidad de recurrir a triquiñuelas.

Pese a que los propietarios de VPO pueden vender sus pisos de acuerdo al módulo actual, muy superior al precio por el que la compraron, muchos tiran de picaresca para anotarse un beneficio a cuenta del parque público de vivienda. El subterfugio que se utiliza es reclamar un pago extra en materia de mobiliario o reformas. Los hay que incluso pasan por alto las vergüenzas e invitan a cerrar los detalles de esa negociación en ciertos portales inmobiliarios.

Un anuncio de una VPO en Valdespartera publicado en el portal web Idealista, donde se venden los muebles por más de 37.000 euros, aunque no incluyen buena parte de ellos. / Idealista

Como figuraba este mismo jueves por la tarde en el portal web de Idealista, se vende un inmueble de 95 metros cuadrados en Rosales del Canal por 255.260 euros, aunque de acuerdo con el precio de módulo debería quedarse en 218.000 euros. ¿Dónde está la diferencia? En los 37.260 euros que los propietarios quieren cobrar a tocateja aunque no incluyan en el traspaso ni el salón, ni los muebles de la entrada, ni la mesa y las sillas de la cocina, ni el espejo del baño. Y aunque la mayor parte de las VPO de Aragón están en el barrio del sur de Zaragoza (de hecho, un tercio del total), no es cuestión exclusiva del mencionado distrito. "A mí me pidieron en varios pisos que les pagara el extra bajo mano, sin declarar", recuerda Raquel Solanilla, que intentó adquirir un piso protegido en Parque Goya y desistió por los elevados precios que le pedían por el mobiliario, entre 30.000 y 40.000 euros.

"Es evidente que es una ilegalidad, o como poco una alegalidad, pero lo que se acuerda entre particulares es muy difícil de perseguir. Es una picaresca que por supuesto no se hace por los cauces oficiales, ya que cualquiera lo tiraría abajo. Pero claro, es como el que vende un boli por 800 euros y regala con él una entrada para un Madrid-Barça", explica Fernando Baena, presidente presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón y Soria, quien cree, eso sí, que no es una práctica extendida a la mayoría de las operaciones. La realidad es que es imposible saber cuántos contratos en b o paralelos están asociados a la venta de una vivienda protegida.

"Esto es tan viejo como el arroz con leche", denuncia José Ángel Oliván, presidente de la Unión de consumidores de Aragón. "Era una cosa bastante habitual antes de la burbuja, pero después del boom no lo habíamos vuelto a ver. Es un tema difícil de perseguir porque suele haber colaboración entre las dos partes. Nosotros siempre decimos que hay que denunciar, pero es cierto que eso podría dar lugar a una negativa por parte del vendedor", apunta el experto en derechos del consumidor, que apunta a un elevado volumen de pagos en negro "por la voluntad de evitar impuestos".

El Gobierno de Aragón no ejerce el derecho de retracto

Oliván cree que ésta es una de las cuestiones que ponen en duda el modelo de vivienda protegida y su utilidad. "Tiene que haber una vigilancia extrema por parte de las autoridades, que en este caso es el Gobierno de Aragón", señala. De hecho, el Gobierno de Aragón, como el resto de Administraciones autonómicas, tiene la potestad de ejercer un derecho de retracto y recomprar el inmueble una vez se libera pagando el precio de módulo original.

Esta fórmula se ideó precisamente para que el parque público de viviendas sigan cumpliendo con su función social y que no sean pasto de la especulación, por lo que incluye el incumplmiento de condiciones de la venta como uno de los motivos por los que se puede activar esta cláusula. Sin embargo, como acreditan fuentes oficiales del Departamento de Fomento y Vivienda, no se ha ejecutado ninguna de estas cláusulas.