Comienza la cuenta atrás para las fiestas de Huesca

Huesca se dispone un año más a vivir la fiebre festiva de San Lorenzo, que se presiente ya en todos los rincones sin preocupación por la ola de calor africano que golpea al país, y que se hará sentir especialmente la jornada de mañana con el estallido del chupinazo ante miles de jóvenes apretujados en la plaza consistorial.

Una ola de calor que amenaza con convertir la ciudad en un yunque golpeado por el sol y que, como es habitual, disparará los grados caloríficos en la plaza donde el oscense Andrés Campo, DJ internacional, será el encargado de encender la mecha.

Mientras tanto, los oscenses preparan en sus casas la emblemática vestimenta blanca y verde con la que lanzarse a las calles, y que los responsables municipales, en un objetivo imposible de conseguir, quieren que continúe blanca durante y después del lanzamiento del tradicional chupinazo, en lugar del color rojo de vino que domina desde hace años el paso de la cabalgata festiva.

Porque lo que es cierto es que la ciudad ya se engalana desde días atrás de blanco y verde albahaca a la espera de que a las 12.00 horas de este sábado el tradicional chupinazo anunciador de el comienzo.

Los escenarios festivos y los locales de las peñas ya están preparados desde hace algunos días, aunque las brigadas municipales todavía se desplazan de un lado a otro de la ciudad para dar los últimos retoques y asegurarse de que todo está preparado para funcionar de una forma correcta.

Un trajín que afecta también a los establecimientos hosteleros, que llevan días haciendo acopio de todo el material con el que residentes y visitantes saciarán una sed que no se apaga nunca durante la fiesta.

Mientras tanto, multitud de turistas recorren la ciudad y observan perplejos el ajetreo y movimiento que se produce a su alrededor para que todo esté perfectamente dispuesto para el inicio de unas fiestas reconocidas de Interés Turístico Nacional.

Así, verde albahaca es el color y olor que dominan ya una ciudad en la que las celebraciones religiosas y profanas se combinan un año tras otro con normalidad y corren paralelas, juntas pero no revueltas, a las de carácter político, que este año volverá a presidir la alcaldesa, Lorena Orduna.

La cabalgata que desciende, tras el chupinazo, desde la plaza consistorial hasta el centro de la ciudad en una ruidosa y multicolor vorágine de bailes, charangas y carrozas será el termómetro que marcará el pulso vital de las fiestas.

A partir de ese momento, los chiringuitos callejeros, la plaza de toros, el refugio nocturno de las peñas, las ferias, los conciertos y verbenas y cualquier lugar de la ciudad serán escenarios de las fiestas.

Y una vez más, la tranquilidad de una ciudad de 50.000 habitantes se verá rota por un aluvión de visitantes que duplicará la población en los primeros días de las fiestas.

Años después de que las Fiestas de San Lorenzo desaparecieran del calendario de la ciudad, provocando un largo letargo que no hizo sino acrecentar las ganas de diversión con la que olvidar los problemas cotidianos derivados del aumento de los precios y de otras cuestiones que llenan titulares e informativos, los oscenses mantienen vivo el ánimo festivo.

Y para recuperar el pulso festivo, el Ayuntamiento de Huesca ha elaborado un completo y variado programa que incluye multitud de actos y las actuaciones musicales destacadas que van desde el trap de Don Patricio al pop indie de La La Love You, y sin que falten nombres clásicos de la escena musical como Café Quijano o la banda Mägo de Oz. Un programa que otorga a las peñas un papel fundamental como elementos canalizadores de la fiesta.

Un elemento esencial de las Fiestas de San Lorenzo es la Feria Taurina de la Albahaca, que este año, incluye a primeras figuras del toreo como Morante de la Puebla, triunfador en la última Feria de San Isidro, en una jornada para la que ya no hay localidades.

Para garantizar la seguridad, cientos de agentes de distintos cuerpos policiales pasearán por las calles y se ubicarán en los entornos de los lugares donde se produzcan mayores aglomeraciones.

Una vez más, la persecución de posibles agresiones sexualesy la protección y acompañamiento de las víctimas será el principal objetivo de las fuerzas policiales desplegadas, aunque también la detección de carteristas y rateros en las zonas de concentración festiva.