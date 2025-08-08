Fallece Antonio Esteve, alcalde socialista de Peralta de Calasanz (Huesca) entre 1987 y 1999

El PSOE Alto Aragón ha informado este viernes del fallecimiento de Antonio Esteve, quien ejerció de alcalde del municipio de Peralta de Calasanz, en la Comarca oscense de La Litera, entre 1987 y 1999.

En una publicación en la red social 'X' --antes 'Twitter'--, los socialistas han recordado que "durante tres mandatos, consiguió grandes avances para su pueblo" y que también trabajó como concejal bajo las siglas del PSOE en varias legislaturas.

El entierro será este sábado, 9 de agosto, a las 12.30 horas, en Peralta de Calasanz.