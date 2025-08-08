La falta de personal obliga a suspender el 'paritour' a embarazadas en el hospital Miguel Servet de Zaragoza

Son ya más de dos los meses que lleva suspendido el paritour del hospital Miguel Servet de Zaragoza, que como indica su propio nombre consiste en una charla informativa y una posterior visita guiada por Maternidad a las embarazadas y un acompañante. Por ahora, este servicio que hasta junio se ofrecía al menos una vez al mes a grupos de entre 25 y 30 personas está parado por, según señalan desde el Servet, "motivos de jubilaciones y reajustes de personal". El hospital trabaja ahora en encontrar la fórmula para retomarlo en septiembre, ya que, según asegura Alicia Tajada, subdirectora del centro, es un programa "muy exitoso" que aporta mucha tranquilidad a las futuras madres.

Por partes. El paritour tiene dos fases: una primera en la que se ponen unos vídeos informativos y se da una explicación, que se lleva a cabo en la sala de cine de la cuarta planta del hospital, y una segunda en la que se visitan las instalaciones en las que van a estar en el momento de dar a luz, como puede ser la sala de dilatación. Para solicitar este recorrido, las futuras madres debían contactar con el Servet por teléfono y concertar una cita previa para ellas y, si así lo querían, un acompañante.

Tajada indica que este recorrido se hacía en horario de tarde, al igual que la consulta por puerperio patológico, que es la atención médica que se realiza a las embarazadas que experimentan complicaciones después de dar a luz. "Ha habido una jubilación y ahora tenemos solo un facultativo que no puede hacer las dos cosas a la vez. Entonces se ha primado la parte asistencial (consulta de puerperio patológico) sobre la informativa (paritour), que es un servicio adicional", explica.

Desde el hospital lamentan haber llegado a esta situación de suspensión del tour por Maternidad que, afirma Tajada, nunca antes se había producido. "Estábamos muy contentos porque funcionaba muy bien", comparte la subdirectora del Servet. Desde el hospital apuntan que este servicio, que comenzó hace más de un lustro, resultaba "muy exitoso" porque permitía a las embarazadas y a sus acompañantes conocer los espacios en los que van a estar en el parto y preguntar las dudas que pueden surgir ese mismo día y que, por las circunstancias, no se pueden realizar. "Saber lo que te va a pasar y dónde vas a estar es muy tranquilizador", afirma Tajada.

Es precisamente por ese "éxito" por lo que ahora trabajan en buscar una solución. Desde el Servet apuntan que lo idóneo sería poder retomar el paritour, pero Tajada recuerda que ello depende de los recursos humanos de los que dispongan y con los que ahora mismo no cuentan. "No sé si dentro de un tiempo tendremos más", desliza Tajada para añadir que, con el objetivo de no dejar a las mujeres sin este servicio, ahora están "buscando fórmulas de transmitir esa información de otras maneras". "Estamos trabajando en buscar medios que permitan dar esos contenidos que son muy útiles a las futuras madres, tal vez a través de vídeos u otras fórmulas", sostiene. Pero, por ahora, el paritour está suspendido y su reanudación, en el aire.