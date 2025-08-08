Los otros focos del sinhogarismo en Zaragoza: de Etopia al puente de la Almozara

Lo confirman los datos: cada vez hay más personas sin hogar en Zaragoza. Tanto es así que los recursos habitacionales están completos desde hace un tiempo y en los comedores sociales se acumulan listas de espera porque las entidades están desbordadas. Estos últimos días, el foco se ha puesto en la zona del parque Bruil y el Centro de Historias, donde hay más de 60 personas en situación de calle, muchas de ellas muy jóvenes y de origen subsahariano.

Pero este no es el único punto de la capital aragonesa en el que tratan de refugiarse quienes no tienen asegurado un techo que les cubra. También lo hacen en otros como la estación Delicias, sobre todo en los alrededores del centro de Etopia; en el Portillo, cerca de la estación de cercanías; bajo el puente de la Almozara o en el río Huerva, donde los grupos son de ocho o diez hombres mayoritariamente. Además de ellos, otras muchas personas se cobijan en cajeros, garajes, plazas o porches ante la falta de acceso a un derecho fundamental.

Javier Muñoz, voluntario de la fundación San Blas y presidente de la Coordinadora de Personas Sin Hogar de la que forman parte nueve entidades, detalla que debajo del puente de la Almozara hay entre diez y doce personas y, en torno a la estación Delicias, cerca de una decena. "Antes estaban al lado del CaixaForum, pero lo han vallado y ya no pueden dormir allí. Ahora se van al campo, al descampado que hay al lado", indica. A estos añade otros puntos como el entorno de la Pasarela del Voluntariado, "donde hay otro núcleo", y el centro de Etopia.

"Allí hay un grupo que cada vez que lo veo se me cae el alma a los pies", dice refiriéndose a que son personas que llevan muchos meses en la ciudad que con el paso del tiempo y la falta de asistencia ha dejado como "desechos humanos". "Soy optimista por naturaleza, pero ves a estas personas y dices, no hay solución... Esto es lo que hay en Zaragoza en pleno siglo XXI", afirma. El otro punto en el que hay un gran número de personas es el del entorno del parque Bruil y el Centro de Historias. "Esta es la zona en la que hay más asentamiento, en ningún lado hay tanto como ahí", indica Muñoz. Como explican desde Cruz Roja, las personas tienden a agruparse para protegerse entre ellas.

Desde Bokatas Zaragoza, una asociación que acompaña a personas sin hogar, también mencionan estos puntos como los que más gente en situación de calle concentran. La entidad realiza rutas por la ciudad dos veces a la semana -martes y jueves- y se divide en ocho grupos que recorren distintos puntos de la capital aragonesa para dar un bocadillo y, sobre todo, acompañar a quienes no tienen hogar. La ruta número 1 es la que visita el Centro de Historias y, la 5, el parque Bruil, aunque muchas veces una y otra se unen por la cercanía de los espacios. La 7 aborda el puente de la Almozara, donde también han detectado un cúmulo de personas, y la 8 llega hasta la estación Delicias, otra de las zonas más críticas.

Casi un 33% más de personas sin hogar que en 2024

Todos estos puntos preocupan y evidencian una realidad que se extiende a otras muchas calles y rincones de la capital aragonesa. Lo afirma Muñoz -"hay mucha gente", dice- y también lo hace Cruz Roja, desde donde han detectado, a través de las rutas que realizan semanalmente, un incremento de personas en situación de calle. En lo que va de año, la entidad ha atendido a 587 personas, que son 145 más que el año anterior (422). Es decir, que en el primer semestre de 2025, la entidad ha prestado ayuda a casi un 33% más de personas en situación de calle que en todo 2024. "Si seguimos con esta misma situación, la cifra que llevamos hasta ahora podría incluso duplicarse porque solo han pasado seis meses y todavía quedan otros tantos por delante", indican desde la organización.

También lo temen así desde Bokatas. Las otras rutas de la entidad -la 2, la 3, la 4 y la 6- abarcan zonas del centro de la ciudad, el distrito Universidad, el barrio de Casablanca y Delicias, en rasgos generales, donde también visitan a muchas personas sin hogar que se encuentran en espacios que van desde cajeros hasta garajes o puentes. Cabe recordar que, como informó EL PERIÓDICO, el pasado mes de febrero el hospital Miguel Servet de Zaragoza tuvo que tomar medidas porque cerca de veinte personas dormían en su sala de espera ante la falta de un recurso habitacional.