De Gaza a Ucrania: estos son los temas a tratar en el XXIII Encuentro 'Periodismo de Altura'

Los conflictos de Gaza, Ucrania e Irán centrarán el XXIII Encuentro Periodismo de Altura que se celebrará el 22 de agosto en Castejón de Sos (Huesca) y en el que participarán como ponentes los corresponsales Marc Marginedas, Pablo M. Diez, Juan Carlos Sanz, Tomás Alcoverro y Rosa Mª Calaf.

Coordinado por el periodista ribagorzano y corresponsal de

{"anchor-link":true}

en Bruselas, Enrique Serbeto, la jornada está abierta al público.

Comenzará con la mesa redonda titulada El mundo en estado de alarma. Un conflicto que tapa otro: De Ucrania a Irán pasando por Gaza{"anchor-link":true} y en ella intervendrán Marc Marginedas, excorresponsal en Moscú y autor del libro Putin contra el mundo; Pablo M. Diez, excorresponsal de

{"anchor-link":true}

en Pekín y actual responsable de Internacional en

{"anchor-link":true}

, y Juan Carlos Sanz, corresponsal de El Paísen Rabat y antes en Jerusalén.

El diálogo estará moderado por Elena Puértolas, periodista y directora del Diario del Alto Aragón. Tras el análisis de la situación en Oriente Medio, tendrá lugar la segunda mesa redonda, Memorias{"anchor-link":true}, en la que Mamen Mendizabal, periodista y presentadora de la Sexta TV, entrevistará a Rosa Mª Calaf, periodista y corresponsal de guerra, y a Tomás Alcoverro, corresponsal de

{"anchor-link":true}

en Oriente Medio desde 1970.

El XXIII Encuentro Periodismo de Altura{"anchor-link":true} cuanta con la colaboración de Periodistas de Aragón y otras entidades como el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Castejón de Sos, el Instituto de Estudios Altoaragoneses de la Diputación de Huesca, la Universidad de Zaragoza y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.