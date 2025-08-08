De Gaza a Ucrania: estos son los temas a tratar en el XXIII Encuentro 'Periodismo de Altura'

El evento, en Castejón de Sos de Huesca, tendrá como ponentes los corresponsales Marc Marginedas, Pablo M. Diez, Juan Carlos Sanz, Tomás Alcoverro y Rosa Mª Calaf

Imagen de archivo de una de las ediciones del congreso 'Periodismo de altura' en Castejón de Sos.

Imagen de archivo de una de las ediciones del congreso 'Periodismo de altura' en Castejón de Sos. / EL PERIÓDICO

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Los conflictos de Gaza, Ucrania e Irán centrarán el XXIII Encuentro Periodismo de Altura que se celebrará el 22 de agosto en Castejón de Sos (Huesca) y en el que participarán como ponentes los corresponsales Marc Marginedas, Pablo M. Diez, Juan Carlos Sanz, Tomás Alcoverro y Rosa Mª Calaf.

Coordinado por el periodista ribagorzano y corresponsal de

en Bruselas, Enrique Serbeto, la jornada está abierta al público.

Comenzará con la mesa redonda titulada El mundo en estado de alarma. Un conflicto que tapa otro: De Ucrania a Irán pasando por Gaza{"anchor-link":true} y en ella intervendrán Marc Marginedas, excorresponsal en Moscú y autor del libro Putin contra el mundo; Pablo M. Diez, excorresponsal de

en Pekín y actual responsable de Internacional en

, y Juan Carlos Sanz, corresponsal de El Paísen Rabat y antes en Jerusalén.

El diálogo estará moderado por Elena Puértolas, periodista y directora del Diario del Alto Aragón. Tras el análisis de la situación en Oriente Medio, tendrá lugar la segunda mesa redonda, Memorias{"anchor-link":true}, en la que Mamen Mendizabal, periodista y presentadora de la Sexta TV, entrevistará a Rosa Mª Calaf, periodista y corresponsal de guerra, y a Tomás Alcoverro, corresponsal de

en Oriente Medio desde 1970.

El XXIII Encuentro Periodismo de Altura{"anchor-link":true} cuanta con la colaboración de Periodistas de Aragón y otras entidades como el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Castejón de Sos, el Instituto de Estudios Altoaragoneses de la Diputación de Huesca, la Universidad de Zaragoza y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

