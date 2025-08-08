Iniciativas contra la despoblación: medio millar de urbanitas buscan casa en un pueblo aragonés

La iniciativa Pueblos Vivos para combatir la despoblación y atraer nuevos habitantes a las zonas rurales aragonesas ha recibido en lo que va de año 529 peticiones de información para cubrir algunas de las ofertas de traslado que ofertan en su página web. Y como sucede desde que comenzó el proyecto hace siete años, en su mayoría proceden de las grandes ciudades de españa. Una vez tomada la decisión de traslado, la entidad ofrece servicios de orientación para encontrar empleo y vivienda.

"Los perfiles que se interesan por nosotros son de todo tipo, desde el que busca un empleo no cualificado hasta los llamados nómadas digitales", explica la coordinadora del proyecto, Elena Giral. En los siete años de funcionamiento han tramitado 3.785 solicitudes, procedentes en su mayoría de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia y Bilbao. "Ante cada una de las peticiones tratamos de elegir un pueblo adecuado, pues si alguien quiere instalarse para trabajar a distancia en su anterior empleo se tiene que garantizar que tiene una buena cobertura de internet, algo que no siempre es fácil", pone como ejemplo.

Pueblos Vivos, en todo caso, insiste en su vocación vertebradora, pues no quieren funcionar como una agencia de colocación. De hecho, señalan que la iniciativa "no proporciona ayuda económica directa" y solo atiende a ciudadanos de la Unión Europea y a personas con permiso de trabajo y residencia en España. Trabajan en ocho grupos de acción local que cubren una docena de comarcas, ofreciendo servicios de orientación y acompañamiento para encontrar un empleo y vivienda y establecerse un municipio de pequeño tamaño.

"Muchas localidades están ganando población, sobre todo si tienen uno de esos alcaldes con vocación que trabajan mucho para que su pueblo salga adelante", explica. Lo más complicado a lo que se enfrentan siempre es la falta de vivienda. Por eso, cuando una localidad afronta, sea con ayudas oficiales o mediante su propio presupuesto, una restauración de las viejas casas de los maestros o de otros espacios, la llegada de nuevos vecinos está casi garantizada.

Además, el impulso del turismo rural ha dado nueva vida a muchas localidades en comarcas como el Somontano o la Sierras de Albarracín. En estos casos han detectado que los negocios que se cierran por la saturación de sus propietarios pasan a engrosar su bolsa de alquiler.

La página web de la entidad, según explica Giral, ofrece en estos momentos ofertas de empleo e integración que van desde los empleados para un taller hasta administrativos o diseñadores gráficos. "La variedad es fundamental para atraer a los nuevos pobladores, pues cada persona necesita cubrir unas necesidades diferentes", considera. Eso sí, la gran preocupación es que los pueblos a los que podrían mudarse cuenten con servicios cercanos. Las consultas sobre ambulatorios médicos o escuelas son casi fijas.

La participación en el terreno es fundamental para el éxito de la iniciativa. En todos los municipios participantes en el proyecto existe una "red de colaboradores" que, como pasa con los alcaldes, son los que se implican con la difusión de ofertas y servicios. "Conocen los recursos, posibilidades y la forma de vida de los pueblos participantes en el proyecto y son las personas que pueden realizar un papel fundamental para facilitar la integración de estos nuevos pobladores", consideran. Ahí es donde está la clave de la transformación de un urbanita en un neorrural.