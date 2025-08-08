La patronal de la construcción plantea un nuevo incremento del precio de las VPO en Aragón

El precio de las viviendas de protección oficial (VPO) en Aragón vuelve al debate público. Lo hace, además, tan solo unos meses después de que el Gobierno de Aragón anunciase que actualizaba el coste del módulo en un 9,5%, lo que de facto ha supuesto que el metro cuadrado pase de estar valorado en 1.685,79 euros a estarlo ahora en 1.845,94. Esto ha supuesto que una VPO nueva de 90 metros cuadrados, con garaje y trastero, cueste en estos momentos algo más de 202.000 euros, frente a los 185.000 en los que estaba hasta principios de abril, cuando se aprobó la subida.

Sin embargo, según ha podido saber este diario, desde la patronal de constructores van a plantear al Ejecutivo autonómico una nueva actualización similar, en torno al 9%, para el próximo año. Si la DGA acepta, significaría que el metro cuadrado se incrementaría por encima de los 2.000 euros. A efectos prácticos, el mismo piso protegido de 90 metros ya costaría algo más de 220.000 euros, sin contar impuestos y otros gastos añadidos a la compra de cualquier casa.

¿El motivo? Según defienden desde el sector, los costes siguen incrementándose debido a factores externos que comenzaron con la pandemia y se agudizaron con la invasión rusa en Ucrania, lo que provoca que las nuevas promociones no terminen de salir al mercado al no ser rentables, ni siquiera con esa última subida. Cuando esta se produjo, las estimaciones ya hablaban de un alza de un 30% en los costes de construcción. Pese a ello, la revisión al alza de abril ha propiciado que salgan al mercado 600 VPO, la mayoría de ellas en Zaragoza capital (especialmente, en Arcosur).

En cualquier caso, cuando se presentó la última actualización del módulo, la consejería de Vivienda que dirige Octavio López (PP) ya dejó la puerta abierta a futuros incrementos. En aquel entonces se habló de revisar los precios al alza de forma anual, aunque para ello será necesario primero aprobar la ley de vivienda autonómica, que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria, con la previsión de aprobarse a finales de año.

Ley autonómica

Esta norma, pionera al ser la primera que tendrá la comunidad (que no aplica, salvo excepciones, la ley estatal de 2023), tendrá una relación directa con el precio de las VPO en dos sentidos. El primero, en el valor de su módulo, ya que fijará que el metro cuadrado no podrá superar en 3,5 veces el IPREM medio mesual del año anterior. Este valor fue de 600 euros en 2024, por lo que el precio subiría hasta los 2.100 euros, una cifra muy similar a la que proponen ahora los constructores. Por tanto, este planteamiento de la patronal iría en línea de lo propuesto en el proyecto de ley desde el Ejecutivo autonómico.

Pero el asunto no acabaría ahí. Y es que la norma autonómica prevé regular definitivamente los precios de la VPO para no tener que ir parcheándolos. Es decir, en lugar de actualizarlo cada unos años como ahora (este sería el tercer incremento en solo tres años después de estar congelados desde 2009), habría un índice anual que serviría para que se revisase automáticamente al alza. Concretamente, el índice general de referencia, que depende del Gobierno de España. Aunque la DGA quiere asegurar la subida con una cláusula que permita que, si el 15 de marzo no se ha actualizado ese coeficiente desde Madrid, el precio de la VPO se incrementaría conforme al IPC.

Mientras, la nueva subida del 9% planteada desde la patronal permitiría, por un lado, asegurar la inversión para los promotores al compensar el incremento de costes y, por otro, ampliar el margen de beneficio actual (que ronda el 8%) hasta el 10% o el 12% por promoción.

Aragón escala puestos

En la comparativa con el resto de comunidades autónomas, esta actualización supondría (siempre en base a los datos de inicios de 2025) que Aragón escalase varios puestos en el ranquin de las VPO más caras del país. En estos momentos ocupa la décimo tercera posición y, de confirmarse el nuevo incremento, ascendería hasta la octava, superando a Asturias, Castilla-La Mancha, Cantabria y Navarra, y acercándose a Murcia.

Muy lejos quedarían, eso sí, los primeros puestos, copados ahora por Cataluña y Baleares (2.836 euros por metro cuadrado en ambas). A estas les siguen Madrid y Valencia (2.450 y 2.400 euros, respectivamente), Andalucía (2.218,50 euros) y Canarias (2.133,89 euros). Ya en la última actualización del módulo aragonés, el pasado mes de abril, la comunidad dejó de ser la tercera más barata del país, superando entonces a Galicia, La Rioja y País Vasco.