¿Cuál es el precio total de comprar una VPO en Aragón?

La patronal de la construcción va a plantear en las próximas semanas una nueva subida del precio del módulo de las viviendas de protección oficial (VPO) en Aragón. Desde el sector quieren incrementar el valor del metro cuadrado en un 9% (en abril ya se actualizó en un 9,5%) para así amortiguar el incremento de los costes de construcción y aumentar el margen final de beneficios. De esta forma, si la propuesta prospera, el metro cuadrado se situaría en más de 2.000 euros, lo que haría que un piso protegido de 90 metros (con garaje y trastero) costase unos 220.000 euros y uno de 70 supusiese un gasto de 180.000 euros.

Sin embargo, como sucede con cualquier otra compraventa de viviendas, estén protegidas o no, ese tan solo sería el valor inicial del piso, sin tener en cuenta una serie de gastos extra que acaban disparando la inversión. Así las cosas, con el módulo actual, una VPO de 90 metros cuesta de primeras 202.000 euros. Una de 70 metros, algo más de 165.000 euros.

En primer lugar, cabe aplicar el IVA, que en el caso de las VPO nuevas es del 4% (frente al 10% de una vivienda libre). Por tanto, a esos 202.000 euros habría que sumarles otros 8.000; y a esos 165.000 euros habría que añadirles 6.600 euros en concepto de impuestos. Además, existen otra serie de gastos (notaría, registro, gestoría, etc.) que, de media, pueden irse hasta los 2.000 euros extra.

Por lo tanto, el piso protegido de 90 metros costaría realmente 212.000 euros y, el de 70 metros, 173.600. Pero la operación no acaba ahí. Los bancos suelen prestar hasta el 80% del coste total, por lo que el 20% restante habría que destinarlo a la entrada. En el primer caso, el comprador tendría que aportar unos 40.000 euros. En el segundo, 33.000 euros.

Cabe señalar aquí que el Gobeirno de Aragón tiene en marcha una línea de ayudas a los compradores de VPO, dentro del plan Aragón Más Vivienda, dotadas con 4,5 millones de euros y que pueden suponer una subvención de entre 17.000 y 22.000 euros, precisamente, para ayudar en esos primeros gastos.

Hipoteca

Para calcular el valor final de la compra, eso sí, habría que atender a múltiples factores relacionados con la propia hipoteca, que ya de por sí tiene algunas particularidades cuando es concedida para VPO (intereses regulados y más bajos, con un período de carencia; más plazo de amortización; ausencia a veces de costes de cierre y apertura, etc.).

Sea como fuere, por hacer una aproximación, con una hipoteca a 30 años con un tipo de interés fijo del 3%, la primera VPO mencionada, la de 90 metros cuadrados, se iría hasta rondar los 300.000 euros. En el caso de la de 70 metros cuadrados, la cifra podría superar los 240.000 euros.

Y, de cerrarse la nueva subida del 9% planteada por el sector (similar, además, a la recogida en el proyecto de ley de vivienda autonómico), el coste real de adquirir una VPO en Aragón podría irse hasta los 332.000 euros, en el caso de las de 90 metros cuadrados; y hasta los 274.000, en el de las de 70 metros cuadrados.

