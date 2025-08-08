El precio de la VPO en Aragón ha crecido más de un 32% en los últimos tres años

El modelo de la vivienda de protección oficial (VPO) experimentó su mayor auge en España en la década de los 60, aunque en los años de la burbuja inmobiliaria repuntó nuevamente. Pero, como por todos es sabido, el sector hizo crac entre 2007 y 2008 y provocó un estancamiento generalizado en su promoción. Zaragoza, de hecho, sirve como ejemplo para ver las dos caras de la misma moneda.

En una, Valdespartera. Un barrio nacido a comienzos de siglo que se desarrolló rápidamente, con un 97% de VPO, en torno a 9.300 (uno de cada tres pisos protegidos de Aragón se ubican ahí), en sus fronteras. En la otra, Arcosur, con un planeamiento que define el 55% de sus suelos como protegidos y que quedaron paralizados a consecuencia de la crisis de 2008.

En términos económicos, el frenazo financiero provocó que los precios del metro cuadrado de las VPO se estancasen entre 2009 y 2022. En ese tiempo, estaba valorado en 1.395 euros, lo que suponía que un piso protegido de 90 metros (con garaje y trastero) costaba unos 153.000 euros, y uno de 70 valía algo más de 125.000.

Hace tres años, en cambio, la consejería de Vivienda que entonces lideraba José Luis Soro (CHA) aprobó una subida de más del 20% del módulo, fijándolo en 1.686 euros el metro cuadrado. Así, el mismo piso de 90 ascendía hasta los 185.000 euros y el de 70 se quedaba en 151.000.

Nuevas subidas

Hace tan solo unos meses, a principios de abril, Vivienda (ahora dirigida por el popular Octavio López) aprobó un nuevo incremento del 9,5%, hasta los 1.845,94 euros el metro cuadrado. Siguiendo con los mismos ejemplos, esto supone que ahora adquirir una VPO de 90 metros cuesta 202.000 euros y unos 165.000 si es de 70. Por tanto, traducido a términos porcentuales, el metro cuadrado de los pisos de protección oficial ha subido un 32% en solo tres años.

Y de aprobarse la nueva subida del 9% planteada desde la patronal de la construcción, similar a la que recoge el proyecto autonómico de ley de vivienda, el metro cuadrado ya se situaría por encima de los 2.000 euros. Es decir, 220.000 euros para comprar una VPO de 90 metros cuadrados y 180.000 para una de 70.