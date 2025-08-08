Estas son las principales quejas que recibe el Justicia de Aragón

El Justicia de Aragón ha tramitado en lo que va de año 21 expedientes por quejas presentadas por la ciudadanía sobre ruidos y molestias por distintas causas, entre los que son los ocasionados por las personas concentradas en las puertas de bares, parques o calles los más numerosos, y se acercan a los 24 expedientes que se tramitaron en 2024.

Tras los ocho expedientes por estas concentraciones de personas, se encuentran otras situaciones que ocurren en las calles y que molestan a los vecinos en sus casas, como procesiones y ensayos de Semana Santa, depósitos de agua, niños en parques, perreras o carga y descarga.

El Justiciazgo ha recibido además este año quejas por los ruidos que realizan los vecinos o por los que se registran en casas cercanas a carreteras como la Z40 o la Autovía Mudéjar.

Una de las últimas resoluciones emitidas por el Justiciazgo es sobre las molestias que ocasionan determinados locales de hostelería en la plaza Fueros de Aragón de Huesca, en la que sugirió al Ayuntamiento de Huesca que continúe los esfuerzos por controlar los niveles acústicos y la situación de higiene, convivencia, civismo y seguridad de la zona.

En otra, relacionada con la calle Mayor de Zaragoza, la institución propuso adoptar medidas para evitar el consumo de bebidas en la vía pública, especialmente en el entorno de locales de ocio nocturno, y reducir las molestias de ruido, inseguridad y alteraciones del orden público que se derivan de las aglomeraciones. En este sentido, se insta a reforzar las labores de vigilancia y control por parte de la Policía Local.