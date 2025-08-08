Coto al precio de las VPO: el Gobierno de Aragón apuesta por regularlo anualmente para evitar subidas traumáticas

Regular el mercado de la vivienda sigue suscitando múltiples puntos de vista. Sobre todo, la cuestión reside en el cómo hacerlo. Así se ha demostrado durante los dos últimos años, con el Gobierno de España impulsando una ley estatal que el Ejecutivo aragonés no aplica al estar preparando la suya propia. Y dentro de este debate, el modelo de las viviendas de protección oficial (VPO) ocupa un destacado lugar.

Más, después de las últimas noticias publicadas por este diario este viernes, con la patronal planteando una nueva subida del 9% para el precio de los pisos protegidos y los inquilinos aprovechándose de la picaresca para inflar las VPO de segunda mano. En algunos casos, hasta un 20% por encima de su coste, que hay que recordar que está regulado y acotado.

En ese sentido, fuentes de la DGA aseguran que el objetivo de la ley de vivienda autonómica, actualmente en tramitación parlamentaria (y que será la primera de ese ámbito en Aragón), es precisamente que el precio del metro cuadrado de las VPO se regule automáticamente de forma anual en base al índice general de referencia o, en su defecto, al IPC. Con ello, expresan, se evitarían "subidas traumáticas" como la ahora propuesta por el sector o como las dos últimas aprobadas por los dos últimos Ejecutivos autonómicos. A saber, de un 20,8% en 2022, con José Luis Soro (CHA) al frente de Vivienda y tras llevar congelado desde 2009, y de un 9,5% el pasado mes de abril, con Octavio López (PP).

En cuanto al incremento propuesto por la patronal de la construcción, que sería de ese 9% y que situaría el metro cuadrado por encima de los 2.000 euros, cabe recordar que esa ley de vivienda autonómica ya propone en su proyecto de ley una escalada hasta un coste que sea, máximo, de 3,5 veces el IPREM del año anterior. En 2024, este valor fue de 600 euros, por lo que el módulo se quedaría en 2.100 euros.

En cambio, desde el Ejecutivo popular recuerdan que esta norma todavía no está aprobada y en ella pueden incluirse enmiendas de todos los grupos. De hecho, la intención de la consejería de Octavio López es sacarla con el mayor consenso posible, para lo que necesariamente deberán ceder en algunos puntos.

Críticas desde la oposición

La oposición, sin embargo, critica con dureza la "escasa intervención" sobre la vivienda protegida por parte del Gobierno de Aragón. Desde el PSOE se muestran “sorprendidos” por la "inacción" ante el hecho de que la mayoría de las operaciones se hagan sobre vivienda de segunda mano y la mayoría sin crédito hipotecario. “El Gobierno debe controlar la especulación sobre la VPO y evitar prácticas fraudulentas y en dinero en b”, denuncia Leticia Soria, portavoz adjunta de los socialistas en las Cortes de Aragón.

Por ello, los socialistas proponen que la calificación VPO sea indefinida y que se aplique el derecho de retracto en las ventas posteriores a la adquisición de VPO, además de la existencia de una base de datos permanente sobre precios de compra y venta, tal como propone el Gobierno de España. Además, piden fomentar el cooperativismo en la promoción de VPO para evitar los sobrecostes en las arcas públicas y que no sirva para equiparar los precios con la vivienda libre.

Todo ello quedará recopilado en las enmiendas que el PSOE va a presentar al proyecto de ley autonómico durante la primera semana de septiembre en busca de una norma “social, que genere derechos a los ciudadanos, que facilite el acceso a la vivienda a los jóvenes y personas vulnerables, que controle el precio de los alquileres en las zonas tensionadas para evitar la especulación”.

En ese sentido, ahora mismo el proyecto de ley que hay sobre la mesa propone que los pisos puedan dejar de estar protegidos a los 10 años si provienen de promociones privadas y a los 20 si son públicas. Ahora, las normas estatales cifran ese período en 30 años, y desde la DGA han asegurado en ocasiones anteriores que están abiertos a negociar este punto concreto.

CHA y Teruel Existe

También son críticos desde CHA, el partido que ostentó en las dos legislaturas previas a la vigente la cartera de Vivienda en el Ejecutivo aragonés y que, es más, actualizó un módulo que llevaba congelado desde los años del crac inmobiliario. “La propuesta de la patronal de la construcción de volver a subir el módulo de la vivienda protegida refleja que nunca van a tener suficiente. Desde CHA intentamos mantener un equilibrio con el menor impacto posible en los inquilinos de VPO, pero otros no se lo piensan y buscan subir el módulo porque les conviene a sus intereses y a los lobbies del sector. Si se sigue por esa vía, la VPO pierde su razón de ser”, señala Isabel Lasobras, secretaria general de CHA.

“Nuestra posición es clara: hay que aumentar la oferta pública de vivienda, no encarecerla. Si el sector público no toma un papel activo, el sector privado marcará la agenda”, añade Lasobras, que, además, avanza que los aragonesistas presentarán iniciativas parlamentarias al respecto en las Cortes de Aragón.

Por su parte, Tomás Guitarte, portavoz de Teruel Existe en el parlamento autonómico, subraya el "descontento" de la formación con las subidas de los precios del módulo de la VPO. “Dejan de responder a su esencia, que es hacer posible el acceso a la vivienda a más población, y la razón por la que se le dan diversos beneficios", critican desde la formación.