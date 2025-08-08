Transportes estudia el uso de baterías e hidrógeno verde para la línea Huesca-Canfranc

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General del Sector Ferroviario (DGSF), ha iniciado una Consulta Preliminar al Mercado (CPM) para evaluar distintas alternativas tecnológicas a la tracción diésel en varias líneas no electrificadas de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG). El objetivo de esta consulta pública es recopilar información de los operadores económicos del sector ferroviario, garantizando al mismo tiempo la transparencia, la igualdad de trato y la no discriminación. Una de las líneas que se incluyen es la recién estrenada Huesca-Canfranc, sobre la que se consulta si es viable la utilización de hidrógeno verde o baterías para sustituir la movilidad actual, con diésel.

Esta consulta, explican desde el ministerio, "pretende dar soporte a los estudios socioeconómicos necesarios para analizar la conveniencia de electrificar una serie de líneas o algunos de sus tramos, o su modernización con tecnologías ferroviarias innovadoras y alternativas al diésel para reducir las emisiones en la Red Ferroviaria de Interés General".

Además de la aragonesa Huesca-Canfranc, el ministerio de Óscar Puente se interesa por la modificación de la tecnología de impulso de los trenes de las líneas Ávila-Salamanca, Torralba-Soria, Cáceres-Valencia de Alcántara, Zafra-Huelva y Mérida-Los Rosales.

El lanzamiento de esta Consulta Preliminar al Mercado es "un paso clave para abrir el proceso a todo el sector industrial, dar voz a los fabricantes e incorporar sus conocimientos al diseño de las soluciones más eficientes y realistas, alineadas con los principios climáticos y medioambientales de la Unión Europea", afirman desde el ministerio, donde califican de "primer paso hacia la modernización" este cuestionamiento al sector.

Con estas nuevas tecnologías, el objetivo del Ministerio es contribuir en la lucha contra el cambio climático, convirtiendo el ferrocarril en un medio de transporte más atractivo, tanto para pasajeros, como mercancías, trasvasando tráficos de otros sistemas con mayor impacto medioambiental.

La iniciativa nace de los compromisos asumidos con la Comisión Europea, vinculados a las inversiones ejecutadas en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). En concreto, se acordó incorporar en la nueva Estrategia Indicativa una planificación de la electrificación o el impulso de tecnologías libres de combustibles fósiles como trenes de hidrógeno o de baterías en las líneas no electrificadas.

De hecho, estas actuaciones forman parte de la nueva Estrategia Indicativa y análisis de las necesidades de electrificación de la Red Ferroviaria de Interés General, actualmente en elaboración y que tiene previsto finalizarse en 2026.

La información y documentación en el marco de esta consulta, que permanecerá abierta para participación de los operadores hasta el 30 de septiembre, se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Transportes.