800 kilómetros a pie por el Pirineo por un fin solidario: "Es el viaje más ambicioso y emocionante que he hecho hasta la fecha"

El nombre de Pablo Strubell es de sobra conocido para muchos viajeros habituales. Autor de 4 libros, director de 2 podcast y participante en las Jornadas IATI Grandes Viajeros con las que colabora la revista VIAJAR, el experto en atravesar el mundo es principalmente reconocido en su profundo conocimiento de Asia Central. Sin embargo, su última aventura no le lleva por las profundidades de oriente, sino dentro de nuestras fronteras.

El viaje que en estos momentos está acometiendo Strubell consiste nada menos que en recorrer nuestros Pirineos. 800 kilómetros de camino a pie que atravesará equipado únicamente de una mochila, una tienda de campaña y utensilios básicos de cocina y supervivencia en la naturaleza.

El motivo detrás de este viaje solidario

Según explica el propio Pablo, hay dos razones para acometer este viaje. El primero es vivir en primera persona la naturaleza y este entorno paradisíaco que tenemos en España. El segundo, y el que hace de este trayecto el "más ambicioso y emocionante" que ha hecho hasta la fecha, es un fin solidario.

El autor ha abierto una campaña de Go Fund Me llamada Transpirenaica por Gaza. Con su aventura, busca recaudar fondos con el objetivo de "mitigar el sufrimiento del pueblo palestino", concretamente en la franja, y "no dejar de hablar del genocidio llevado a cabo por el estado israelita”. Su objetivo es recoger 10 euros por cada kilómetro recorrido para "llevar medicamentos, alimentos y bienes de primera necesidad a la población gazati".

Pablo, además, aclara: "Debido al bloqueo total que impide el reparto efectivo de ayuda a julio de 2025, en estos momentos no puedo garantizar a qué organización serán destinados los fondos, si bien lo más seguro es que vayan a alguna organización como UNRWA, Médicos del Mundo o una organización similar de carácter laico que pueda operar en territorio palestino y llevar productos tan necesitados al pueblo".

Además de los esfuerzos de recorrer la GR11, también conocida como Transpirenaica, que junta 800 kilómetros y alrededor de 80.000 metros de desnivel total, Strubell irá narrando en sus redes sociales los pormenores de su trayecto. La idea es construir en ellas una suerte de diario de viajes que permitan tanto ayudar a deportistas con ganas de imitar su gesta como visibilizar la causa.

Aquellos que deseen donar a la causa propuesta por Pablo Strubell pueden hacerlo en su campaña Transpirenaica por Gaza; y pueden seguir el viaje en sus redes sociales.