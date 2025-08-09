Un cartel musical de lujo hará vibrar María de Huerva

María de Huerva se prepara para vivir unas fiestas por todo lo alto. El ayuntamiento ha preparado una programación con una potente oferta musical para sus fiestas en honor a Nuestra Señora de la Asunción, San Roque y Santa Bárbara. Aunque el inicio oficial será el próximo 13 de agosto, este fin de semana ya se podrá disfrutar de varios actos prefestivos para todos los públicos. Hoy a las 23.30 horas comenzará la Gala de Presentación de Reyes y Reina 2025 -Elvis Cuenca, Leo Vidal, Thais Vidal y Lucas Pérez- en la plaza de España, a cargo del maestro de ceremonias, Luis Cebrián. A continuación, los Djs Steve Lagarto y Zalaya marcarán el ritmo en una macro fiesta.

El 13 de agosto, a las 12.00 horas, el pregón y chupinazo darán inicio oficial a las fiestas. Este año será la peña Wowie’s la encargada de dirigr unas palabras a los vecinos desde el balcón del ayuntamiento. A continuación, la comparsa de cabezudos realizará un recorrido por las peñas para finalizar con una fiesta de la espuma, amenizado todo por la charanga Tsunami Show. De 21.00 a 00.00 horas, tendrá lugar la Fiesta de los 90 y el espectáculo láser y, sin tiempo para descansar, la fiesta continuará con actuación de la orquesta Pasarela, y la posterior disco móvil.

El segundo día festivo se podrá disfrutar de varios actos taurinos, comparsas, actos infantiles y la actuación del grupo Leyendas del pop en la sesión de tarde; pero el plato fuerte llegará por la noche, cuando se realice el concierto tributo Encanto del Loco, en homenaje a la banda liderada por Dani Martín. El 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, se celebrará la procesión y misa mayor en su honor, amenizada por el grupo de jotas Nobleza Baturra. El resto del día le seguirán varios concursos, y a las 19.30 horas habrá una concentración de motos que hará un recorrido por el pueblo hasta llegar al pabellón Santa Bárbara, donde tendrá lugar la fiesta Oktoberfest, al más puro estilo alemán. Por la noche, llegará el espectáculo Humor en el ruedo, la actuación del grupo Strenos, con su gira de 40 años, y la disco móvil.

El sábado 16 se homenajeará con una comida a los más mayores, amenizada por las actuaciones de Ana Mª Sancho, la vedette Nora Montel y el tributo a Rocío Jurado y Rocío Dúrcal. Los festejos taurinos, como el concurso nacional de emboladores y el espectáculo Arte baturro, toboganes acuáticos y concursos, completarán la jornada. La noche será para la actuación de Las Divas del Pop, y la disco móvil con el Dj y locutor de radio de Los 40, Óscar Martínez.

La última jornada de las fiestas estará marcada por la tradicional Cena de la Vaca. Tras haber disfrutado de una jornada repleta de actos y el espectáculo de jota Nobleza en esencia, los vecinos y visitantes podrán deleitarse con las raciones de estofado, y un espectáculo de sobremesa con varias actuaciones, entre ellas, el show de Mª Jesús y su acordeón. Como broche de oro a estas celebraciones habrá un espectáculo de fuegos artificiales y la traca final de fiestas.

El alcalde de María de Huerva, Joaquín Calleja, con los Reyes y Reina de Fiestas 2025. / Ayuntamiento de María de Huerva

JOAQUÍN CALLEJA | ALCALDE DE MARÍA DE HUERVA

"Vamos a apostar por la IA para mejorar la atención ciudadana"

PREGUNTA: ¿Cómo se presentan las fiestas de María de Huerva?

RESPUESTA: Este año con mucha ilusión. Hay que mejorar cada año y hemos intentado mantener los actos tradicionales y lo hemos unido con novedades bastante interesantes.

P: ¿Cuáles son las novedades?

R: Hemos hecho un buen esfuerzo para volver a traer orquestas de primer nivel como siempre era tradicional como Pasarela o Strenos y, además, lo hemos conjugado con un par de grandes tributos, y el Dj y locutor de Los 40, Óscar Martínez. Es decir, hay propuestas musicales para todos los gustos y seguimos apostando por una producción diversa. Para vivir experiencias nuevas, celebraremos una ruta motera y finalizará con una Oktoberfest. Y la fiesta de los ‘90 donde se animará también a los participantes a venir con un look noventero, aunque en la fiesta habrá ambientación. Son actos que creo que aportan también frescura y dinamismo.

P: Como en muchas localidades, la escasez de vivienda es uno de los principales problemas en María de Huerva ¿Tienen algún proyecto para promover vivienda a precios asequibles?

R: Ya ha arrancado una promoción de 12 viviendas que hemos dinamizado desde el ayuntamiento. Es una buena noticia que se vuelva a construir después de varios años. Además, vimos una muy buena oportunidad con el plan Aragón Más Vivienda y nos unimos a él, porque es una forma de consolidar la población y que los pueblos sigan creciendo a través de la gente joven, que es quien tiene que hacer crecer a los pueblos. También, paralelamente, añadir servicios de calidad y crear una identidad cada vez más fuerte como comunidad.

P: ¿Qué proyectos hay en marcha en el municipio?

R: La renovación e integración de la carretera de Valencia en una avenida urbana o la construcción del espacio joven son proyectos que están sobre la mesa y que pretendíamos que este año viesen la luz, pero hemos tenido algunas dificultades a nivel administrativo. Vamos a hacer una apuesta fuerte este año por el impulso de la inteligencia artificial en el municipio. En las fiestas veremos un adelanto con un asistente virtual, pero la intención es que mejore la atención ciudadana, organice mejor las tareas internas del ayuntamiento, facilite los trámites a los vecinos y, por supuesto, lanzar proyectos de forma más rápida y eficaz. Yo creo que la introducción de la IA va a ser un paso importante hacia una administración más moderna y cercana.