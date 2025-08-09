Las 10 cosas sobre las fiestas de San Lorenzo que hay que saber antes de ir a Huesca (y que los de Zaragoza no saben)

En sus inicios, las fiestas de San Lorenzo eran básicamente una procesión en honor al santo que se celebraba el 10 de agosto. Ya en los siglos XVI y XVII se añadió a la celebración, en torno al día del santo, una corrida de toros y una de las tres ferias comerciales que se celebraban en la ciudad. Durante la segunda mitad del siglo XVII se sumaron los Danzantes de San Lorenzo y la Comparsa de gigantes y cabezudos, cuya primera aparición data del año 1663.

Ya en el siglo XIX, las fiestas de San Lorenzo comenzaron a parecerse a las que hoy se conocen con una duración y unas características similares. A mediados del siglo pasado se sumaron a la celebración las peñas recreativas de Huesca y, con ellas, el tradicional atuendo blanco y verde.

En la actualidad, las fiestas de San Lorenzo están declaradas de Interés Turístico Nacional y son la cita más esperada del año de los oscenses y, cada año, para cientos de personas que se acercan hasta Huesca para mezclarse con los locales a disfrutar de las fiestas.

Te contamos todo lo que necesitas saber para integrarte en la celebración como si hubieses vivido en Huesca toda la vida:

La albahaca

Durante las fiestas de San Lorenzo, Huesca se llena del olor de la albahaca, el símbolo de las fiestas, y cuyo origen no está del todo claro. La teoría más compartida del inicio de la tradición se remonta a la época de los romanos, y asegura que coincidiendo con una peste muy fuerte, los oscenses hicieron uso de la albahaca tanto por su aroma como por su (suspuesta) capacidad para espantar malos espíritus.

La vestimenta

El color de la albahaca juega un papel clave en las fiestas de San Lorenzo cuando los oscenses lucen el blanco en el atuendo y el verde en la pañoleta al cuello. Con el tiempo, la tradición del verde se ha extendido a todo tipo de accesorios desde abanicos, cinturones, sombreros, collares, pulseras, bolsos o zapatillas. Las calles se llenan del verdiblanco en su máximo explendor para celebrar las fiestas de Huesca.

La pañoleta al Santo

El sábado 9 de agosto a las 9 de la mañana la Peña Alegría Laurentina colocará la pañoleta verde típica de las fiestas de San Lorenzo al santo, en la hornacina de la plaza de San Lorenzo. Este año el acto se llevará a cabo con una jota propia, escrita y compuesta especialmente para la ocasión.

El almuerzo

Una de las tradiciones más arraigadas para dar arranque a las fiestas de San Lorenzo es la de ir a almorzar antes del pregón. Los bares de la capital oscense se llenan desde primera hora de la mañana de jóvenes y mayores con ganas de fiesta, pero antes, para coger fuerza, unos huevos con longaniza, chorizo, panceta o jamón. Es típico también una ensalada al centro; entre las favoritas la de tomate de Barbastro con cebollica dulce de Fuentes.

El chupinazo

A las 12.00 h de este sábado 9 de agosto el dj y productor musical oscense Andrés Campo será el encargado de subirse al balcón principal del Palacio Consistorial de Huesca para dar el pregón y lanzar el posterior chupinazo que dará comienzo a las fiestas de San Lorenzo 2025.

Cada año, miles de oscenses abarrotan la Plaza de la Catedral para empezar las fiestas. Si las multitudes no son lo tuyo, tanto el pregón como el chupinazo serán retransmitidos en directo por una pantalla instalada en Plaza de Navarra y, si no puedes acercarte, se podrá ver en directo en Aragón TV.

Los bares

Los oscenses recomiendad la conocida como 'milla de oro', para salir a comer algo en el entorno de San Lorenzo. Esta es la parte alta del Barrio de San Lorenzo que se encuadra limitada por el Coso, los porches de Galicia y la plaza de Nuestra señora de Salas. Las calles de esta zona son las que concentran la mayor cantidad de bares y restaurantes tanto para tomar un vermú, cenar o comer.

Las calles más famosas son las calles San Orencio, el Coso Alto, Padre Huesca, la avenida Martínez de Velasco, Pirineos o Ramón y Cajal.

Las peñas

Las peñas son el alma de las fiestas y son también las encargadas de organizar numerosas actividades durante las fiestas de San Lorenzo. La organización de algunos de los eventos más populares de las fiestas depende de las peñas recreativas como el lanzamiento del cohete o los pasacalles con charangas después de los toros.

En la actualidad, en Huesca hay activas seis peñas recreativas: Peña Alegría Laurentina, Peña Los que Faltaban, Peña Zoiti, Peña La Parrilla, Peña 10 de Agosto y Peña Los 30. A estas se suma la Peña Os Casaus, que reúne a veteranos y cuenta también con su propio programa de actividades durante San Lorenzo.

Los Danzantes

Los Danzantes de Huesca son una de las tradiciones más antiguas y queridas por los oscenses que tiene su origen en los antiguos labradores y hortelanos oscenses. Las primeras referencias se remontan a los siglos XVII Y XVIII y, en concreto, la primera noticia de su participación en la procesión de San Lorenzo corresponde a 1786.

Durante las fiestas, los Danzantes interpretan cinco dances diferentes: Espadas, Palos viejos, Palos nuevos, Cintas y el Degollau, para los que utilizan espadas, palos y cintas. La primera actuación de los Danzantes de Huesca de este año será el domingo 10 de agosto, en la plaza de San Lorenzo, a las 08.30 h. acompañados de la Banda de Música de Huesca.

Mairalesas y mainates

En Huesca, cada uno de los barrios de la ciudad elige para sus fiestas a sus mairalesas y mainates mayores e infantiles, los mismos que después repiten cargo en las fiestas de San Lorenzo. También las peñas recreativas designan a sus mairalesas y mainates mayores e infantiles, cuyo mandato se extenderá a lo largo de todo el año. En total, en 2025, Huesca cuenta con 27 mairalesas y 1 maninate que participarán en la mayor parte de los actos festivos.

El Pan de San Lorenzo

Este dulce típico de las fiestas de Huesca tiene origen en la pastelería oscense Ascaso hace más de 50 años, cuando se dieron cuenta de que no había un postre típico para conmemorar San Lorenzo. El Pan de San Lorenzo es de elaboración compleja porque requiere de un proceso de fermentación lento y a temperatura controlada. Como ingredientes lleva harina, levadura, leche, mantequilla, frutas confitadas, pasas, azúcar, naranja y limón.

En la actualidad se puede encontrar en todas las pastelerías de Huesca y se vende durante todo el mes de agosto.