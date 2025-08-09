Así es el 'hermano' francés de Huesca: jardines increíbles, gastronomía exquisita y una influencia casi aragonesa

Hace 60 años, Mariano Ponz Piedrafita, ex alcalde de Huesca, y Paul Boyrie, ex alcalde de Tarbes, decidieron hermanar sus respectivas ciudades y aunar costumbres, intereses y culturas. La fraternidad entre las dos ciudades sigue existiendo y se celebra un acto institucional el 8 de agosto en Huesca, el día previo a las Fiestas de San Lorenzo.

Los alcaldes realizan un intercambio de regalos que se repite, a su vez, durante las fiestas de la localidad allende los Pirineos. Asimismo, la cultura aragonesa viaja a través de la cordillera pirenaica hasta asentarse en esta ciudad francesa, tan rica en patrimonio cultural y naturaleza.

Fue una villa fundada en el siglo III a.C y, posteriormente, los romanos lo convirtieron en una colonia que tenía por nombre Tarba. Situado en la región de Occitania, pertenece al departamento de los Altos Pirineos, lo que le une con su ciudad hermanada.

La inevitable influencia de los Pirineos

Entre bosques y montañas, Tarbes ofrece impactantes vistas de los Pirineos. Sus calles, con aires franceses, están cubiertas de palmeras que dan un ambiente diferente a sus terrazas y parques. Llena de edificios napoleónicos, Tarbes es una ciudad donde prima el legado francés, aunque sus casas de mármol destacan por la influencia pirenaica.

Notre-Dame-de-La-Sède, en Tarbes. / TARBES TOURISME

Caminando por la ciudad, descubrirás que tiene una Notre-Dame propia, llamada Notre-Dame-de-La-Sède. Además, una inmensa catedral resalta en sus travesías: la Catedral de Nuestra Señora de la Sede. Una edificación de interés turístico que incluye el testamento de Luis XVI grabado en una pared de mármol negro.

Los jardines increíbles de Tarbes

No es solo la arquitectura lo que llama la atención de Tarbes. Un inmenso jardín en el que pasear rodeado de pavos reales, en el que disfrutar de la tranquilidad que ofrece. Se trata del Jardín Massey, que fue galardonado con el sello Jardin Remarquable y se ha convertido en una parada imprescindible para los turistas.

Tarbes ostenta una tradición ecuestre que se ve reflejada en cada rincón de la ciudad. Las Haras, lugar creado por Napoleón, son un bonito parque en el que disfrutar de su cultura equina y su historia militar a través de su museo equino viviente.

Jardín Massey, en Tarbes. / Wikipedia

Las judías como plato estrella

Para Tarbe, destacar c'est du gâteau, es decir, es pan comido. Aunque para comida, la que se prepara allí. Desde Europa, hasta Japón; las judías de Tarbes viajan por lugares inhóspitos para llegar a los platos de muchas personas. No solo se utiliza como entrante o plato principal, sino que también se utiliza en postres y chocolates.

En la cocina de los chefs Tarbais o Tarbaises no solo no pueden faltar las judías, tampoco el cerdo negro de Bigorre, el cordero de Barèges, el foie gras ni el capón negro de Astarac-bigorre, además de los quesos de la tierra.

Todos estos productos no son exclusivos de los más prestigiosos chefs del lugar, sino que se pueden encontrar en los mercados de Brauhauban y Marcadieu, dos comercios que forman parte de cualquier itinerario gastronómico de la ciudad.

Esta ciudad es una parte imprescindible del suroeste francés y de la cordillera de los Pirineos. Un lugar en el que disfrutar de buena comida, un hermoso patrimonio cultural y de la paz que se respira en la ciudad de Francia.