Huesca celebra San Lorenzo con olor a albahaca y vino: "De aquí para arriba"

Las calles de Huesca ya huelen a albahaca... y vino. Miles de oscenses se han concentrado desde primera hora de la mañana. Por las calles cunden los jóvenes de la ciudad y del resto de Aragón que han ido llegando para San Lorenzo. En los bares, las terrazas están llenas y en las mesas abundan los almuerzos.

San Lorenzo llega a todas las edades. Desde los más jóvenes, como Diego, Daniel y Mario, dos hermanos y un amigo que almuerzan junto a sus padres antes del gran día. "Nos lo vamos a pasar muy bien", resumen, antes de pregonar que sus actividades favoritas son las vaquillas y las ferias.

Su madre, Sara, apuesta más por lo tradicional. "Lo que más me gusta son los danzantes de mañana", presume, antes de reconocer que las fiestas con niños son un "no parar". "Intentamos almorzar por el centro, aunque cada vez es más difícil. Luego subimos al chupinazo, por las tardes la becerrada, por la noche las ferias... No paramos", concluye riendo, antes de que se enfríen los huevos fritos y las patatas.

Más valiente se muestra Alba, que a sus 20 años coge fuerzas para una semana que se prevé larga. "Es día 9, así que de aquí para arriba", dice, ante los aplausos de sus amigas. Su deseo, eso sí, es claro: "Que acaben lo mejor posible".

Otros, en cambio, prefieren ser más cautos. "Nos las tomamos con más tranquilidad, porque una vez superas la treintena, cada vez sales más relajadito", expresa Daniel, quién admite que no llegarán hasta la plaza de la Catedral para el lanzamiento del cohete anunciador. "Tiraremos probablemente hasta la plaza de los Fueros".

Media hora antes del pregón, el protagonista del día, el DJ Andrés Campo, asegura que no está nervioso. "Estoy acostumbrado a estos públicos. Lo que pasa que me han quitado la música y no estoy acostumbrado", dice entre risas. Un chupinazo que, en cualquier caso, nunca olvidará. "Cuando me llamaron no me lo creía. No tenía guardado el número y pensé que ya había hecho algo malo... Pero no, era para algo muy bonito", concluye. La fiesta ya está a punto.

El salón de plenos del Ayuntamiento de Huesca también se ha vestido de gala. Ataviados de blanco y verde, la alcaldesa Lorena Orduna ha calificado las fiestas de este año como "muy especiales". Lo ha hecho acompañada de la corporación municipal, así como de su homóloga de Teruel, Emma Buj, y del consejero de la DGA, Octavio López. Además, también está presente el alcalde de Tarbes, Gerard Tremege, localidad francesa hermanada con Huesca por San Lorenzo desde hace 61 años.

La música ha comenzado a sonar desde media hora antes del lanzamiento del cohete, con una plaza ya abarrotada por los cientos de oscenses que han logrado hacerse hueco. En ella no falta, cómo no, el tradicional '15 d'Agosto' de Ixo Rai.